Гол Эрнани принес победу "Зениту" над "Волеренгой" в контрольном матче

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Футболисты российского "Зенита" обыграли норвежский клуб "Волеренга" со счетом 1:0 в контрольном матче на сборе в Испании.

Мяч на 11-й минуте забил новичок сине-бело-голубых Эрнани. На 17-й минуте норвежцы не реализовали пенальти.

Следующий матч санкт-петербургский клуб проведет 28 января против польской "Легии". В чемпионате России после зимней паузы "Зенит" сыграет в гостях с ЦСКА 4 марта.