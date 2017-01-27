Тренер: "Динамо" против магнитогорского "Металлурга" не хватило свежести

МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Московскому "Динамо" в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против магнитогорского "Металлурга" не хватило свежести. Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер столичной команды Сергей Орешкин.

"Динамо" уступило "Металлургу" со счетом 1:2.

"Нам сегодня явно не хватило свежести, плюс страдала реализация голевых моментов", - сказал Орешкин.

После 55 игр "Динамо" набрало 98 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующей игре 31 января бело-голубые в гостях сыграют с загребским "Медвешчаком".