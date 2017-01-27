Тренер: хоккеистам "Спартака" в матче с "Северсталью" победа была важнее набранных очков

МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игрокам "Спартака" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против "Северстали" важнее было одержать победу, чем набрать очки. Об этом журналистам сказал и. о. главного тренера команды Алексей Ярушкин.

Красно-белые в пятницу прервали 10-матчевую безвыигрышную серию, победив череповецкий клуб дома со счетом 3:2 в овертайме.

"Жаль, что не смогли дотерпеть, дообороняться. Но для нас важна скорее победа, чем очки, - сказал Ярушкин. - Хорошо, что прервали эту серию, и согласен с тем, что Тим Стэплтон был лучшим у нас. Что касается того, будем ли мы на оставшиеся игры привлекать кого-то из молодых, то есть еще время, примем решение".

Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев выразил благодарность игрокам, сумевшим отыграться на последней минуте третьего периода.

"Матч получился. Где-то в каких-то моментах он был немного сумбурным, но моменты были как с той, так и с другой стороны. После счета 2:1 благодарен ребятам, что сработали до конца, не бросили играть, сравняли счет. К сожалению, заработали только одно очко".

"Спартак" в следующем матче 30 января на выезде сыграет с "Торпедо", "Северсталь" примет 29 января "Салават Юлаев".