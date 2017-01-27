Глазачев: хоккеисты "Спартака" хотят порадовать фанатов в последней домашней игре сезона

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МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игроки "Спартака" надеются добавить своим болельщикам положительных эмоций в заключительном домашнем матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги с "Сочи". Об этом журналистам рассказал нападающий команды Константин Глазачев.
"Спартак" победил дома в овертайме "Северсталь" со счетом 3:2 и прервал 10-матчевую безвыигрышную серию. Это был последний матч команды, не вышедшей в плей-офф, на Малой спортивной арене в Лужниках. Заключительную домашнюю игру красно-белые проведут 3 февраля с "Сочи" в "ВТБ Ледовом дворце".
"Болельщики у нас везде ходят, что в "ВТБ Ледовый дворец", что в Лужники. Но какая нам разница, где играть? Нам надо было выходить в плей-офф, и мы это не выполнили, - сказал Глазачев. - Хотелось бы перед болельщиками в конце сезона больше побеждать. Надеемся с "Сочи" подарить им положительные эмоции".
"Спартак" не удержал победный счет на последней минуте третьего периода - своим голом "Северсталь" перевела игру в овертайм. "Настраивались как могли на победу. Хотелось прервать эту серию, двигаться дальше, готовиться к следующему сезону. Очень хотели отстоять победный счет, поэтому получились такие необязательные голы", - отметил он.
Следующий матч "Спартак" проведет 30 января на выезде с "Торпедо".