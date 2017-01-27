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Тренер: матч с "Динамо" стал хорошей проверкой для "Металлурга" перед плей-офф КХЛ

Спорт
27 января, 22:50 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
По словам Ильи Воробьева, "Металлург" показал очень хорошую командную игру
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Илья Воробьев

Илья Воробьев

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Игроки магнитогорского "Металлурга" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского "Динамо" прошли хорошую проверку перед стартом плей-офф. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер "Металлурга" Илья Воробьев.

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"Металлург" в гостях обыграл "Динамо" со счетом 2:1. Дубль в составе победителей оформил нападающий Сергей Мозякин, у московской команды заброшенной шайбой отметился форвард Артем Подшендялов.

"Мы знали, что "Динамо на подъеме, настраивались на матч, который получился очень интересным. Показали очень хорошую командную игру. Такие игры являются хорошей проверкой перед плей-офф", - сказал Воробьев.

"Металлург", набрав после 54 игр 116 очко, продолжают лидировать на Востоке. В следующем матче 29 января магнитогорская команда в гостях сыграет с московским ЦСКА.

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