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Вице-президент "Металлурга" удивлен хорошей формой "Динамо" за месяц до плей-офф КХЛ

Спорт
27 января, 23:02 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
По мнению Геннадия Величкина, московский клуб находится на пике формы
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Геннадий Величкин

Геннадий Величкин

© ИТАР-ТАСС/Валерий Шарифулин, архив

МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин в беседе с журналистами отметил, что удивлен отличной формой игроков московского "Динамо" за месяц до начала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Металлург" в гостях обыграл "Динамо" со счетом 2:1. Дубль в составе победителей оформил нападающий Сергей Мозякин, у московской команды заброшенной шайбой отметился форвард Артем Подшендялов.

"Получилась хорошая игра против быстрой команды, которая помоложе, которая находится на пике формы; это немного удивительно, так как еще месяц играть. А мы, опытные волки, все видим. Ребята молодцы - если с "Витязем" пытались сыграть на классе и без особых усилий, то сегодня были и класс, и усилия. Это хорошая, показательная игра, и мы уверенно идем и с надеждой смотрим в плей-офф", - сказал Величкин.

Также Величкин прокомментировал достижение нападающего команды Сергея Мозякина, который установил личный рекорд результативности за сезон, набрав 77 очков (40 шайб + 37 передач).

"Секрет в самом Сергее - великий он и есть великий. Можно про него всякие гадости писать, что надо его убить, сломать и так далее, ну попробуйте, кто вам не дает? К счастью, Сергей настолько талантлив, что кроме голов он еще и умеет уходить от силовых приемов за счет филигранного катания, на то он и звезда", - сказал он.

"Металлург", набрав после 55 игр 116 очков, продолжает лидировать на Востоке. В следующем матче 29 января магнитогорская команда в гостях сыграет с московским ЦСКА.

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