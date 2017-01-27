Фигуристка Сотскова не смогла объяснить ошибки в произвольной программе на ЧЕ

ОСТРАВА /Чехия/, 27 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Российская фигуристка Мария Сотскова не смогла объяснить ошибки в произвольной программе на чемпионате Европы в Остраве.

Сотскова допустила две ошибки, приведшие к падениям в произвольной программе. "Честно, не могу сказать, что случилось. Нужно поговорить с тренером и все обдумать", - сказала Сотскова журналистам.

Для 16-летней Сотсковой этот чемпионат Европы стал первым на взрослом уровне. "Позитивный момент чемпионата - это короткая программа, негативный - произвольная. Плохой опыт - это тоже опыт. Будем работать над ошибками", - заключила Сотскова.

По итогам короткой программы Сотскова была четвертой.