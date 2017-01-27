Зарипов: множество удалений в матче КХЛ с "Динамо" входило в планы "Металлурга"

МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Большое количество удалений игроков магнитогорского "Металлурга" в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского "Динамо" помогло команде наладить игру в меньшинстве. Об этом журналистам сообщил нападающий "Металлурга" Данис Зарипов.

"Металлург" в гостях обыграл "Динамо" со счетом 2:1. Хоккеисты магнитогорской команды заработали шесть удалений.

"Скоро плей-офф, идет работа над мелкими ошибками и неправильными решениями. Стараемся играть по заданию. Много удалений? Почему бы и нет, это отработка меньшинства", - сказал Зарипов.

В турнирной таблице Восточной конференции "Металлург" с 116 очками продолжает лидировать. В следующем матче 29 января "Металлург" на выезде сыграет с московским ЦСКА.