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Зарипов: множество удалений в матче КХЛ с "Динамо" входило в планы "Металлурга"

Спорт
27 января, 23:38 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
По словам нападающего магнитогорского клуба, в преддверии плей-офф идет работа над мелкими ошибками
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Данис Зарипов

Данис Зарипов

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Большое количество удалений игроков магнитогорского "Металлурга" в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского "Динамо" помогло команде наладить игру в меньшинстве. Об этом журналистам сообщил нападающий "Металлурга" Данис Зарипов.

"Металлург" в гостях обыграл "Динамо" со счетом 2:1. Хоккеисты магнитогорской команды заработали шесть удалений.

"Скоро плей-офф, идет работа над мелкими ошибками и неправильными решениями. Стараемся играть по заданию. Много удалений? Почему бы и нет, это отработка меньшинства", - сказал Зарипов.

В турнирной таблице Восточной конференции "Металлург" с 116 очками продолжает лидировать. В следующем матче 29 января "Металлург" на выезде сыграет с московским ЦСКА.

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