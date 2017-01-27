Фигуристка Медведева выиграла чемпионат Европы с мировым рекордом

Сборная Норвегии сыграет с командой Франции в финале чемпионата мира по гандболуСпорт 28 января, 1:11
Медведева считает, что могла выступить лучше на победном чемпионате ЕвропыСпорт 28 января, 1:02
Трамп подписал указы по ужесточению проверок беженцев и реорганизации ВСМеждународная панорама 28 января, 0:48
Горшков: фигуристка Медведева могла получить и более высокую оценку на ЧЕСпорт 28 января, 0:40
Звездный уик-энд в Национальной хоккейной лиге стартует в Лос-АнджелесеСпорт 28 января, 0:23
Специалисты и власти Пензы выясняют причины крупного коммунального ЧППроисшествия 28 января, 0:05
Фигуристка Медведева выиграла чемпионат Европы с мировым рекордомСпорт 27 января, 23:56
Фигуристка Медведева установила мировой рекорд по сумме короткой и произвольной программСпорт 27 января, 23:42
Зарипов: множество удалений в матче КХЛ с "Динамо" входило в планы "Металлурга"Спорт 27 января, 23:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российская фигуристка Евгения Медведева завоевала золотую медаль чемпионата Европы 2017 года, который проходит в чешской Остраве. По итогам короткой и произвольной программ спортсменка установила новый мировой рекорд, показав результат 229,71 балла.
Второе место заняла еще одна россиянка Анна Погорилая (211,39), третье - итальянка Каролина Костнер (210,52). Мария Сотскова стала четвертой (192,52). Медведева побила рекорд по сумме программ представительницы Южной Кореи Ким Ю На (228,56), который она установила на Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году. Кроме того, Медведева обновила рекорд в произвольной программе (150,79), который ранее также принадлежал россиянке.
Для 17-летней Медведевой победа на чемпионате Европы стала второй подряд, в прошлом году она стала первой на турнире в Братиславе. Кроме того, в активе Медведевой золото чемпионата мира 2016 года и две победы в финалах Гран-при (2015, 2016).
Для сборной России это вторая золотая награда на турнире в Чехии. Накануне в соревнованиях спортивных пар победили Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Турнир в Чехии завершится в субботу.