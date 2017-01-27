Фигуристка Медведева выиграла чемпионат Европы с мировым рекордом

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российская фигуристка Евгения Медведева завоевала золотую медаль чемпионата Европы 2017 года, который проходит в чешской Остраве. По итогам короткой и произвольной программ спортсменка установила новый мировой рекорд, показав результат 229,71 балла.

Второе место заняла еще одна россиянка Анна Погорилая (211,39), третье - итальянка Каролина Костнер (210,52). Мария Сотскова стала четвертой (192,52). Медведева побила рекорд по сумме программ представительницы Южной Кореи Ким Ю На (228,56), который она установила на Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году. Кроме того, Медведева обновила рекорд в произвольной программе (150,79), который ранее также принадлежал россиянке.

Для 17-летней Медведевой победа на чемпионате Европы стала второй подряд, в прошлом году она стала первой на турнире в Братиславе. Кроме того, в активе Медведевой золото чемпионата мира 2016 года и две победы в финалах Гран-при (2015, 2016).

Для сборной России это вторая золотая награда на турнире в Чехии. Накануне в соревнованиях спортивных пар победили Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Турнир в Чехии завершится в субботу.