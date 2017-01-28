Звездный уик-энд в Национальной хоккейной лиге стартует в Лос-Анджелесе

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Звездный уик-энд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) стартует в субботу в американском Лос-Анджелесе. Воскресный Матч звезд НХЛ второй год подряд пройдет с участием четырех команд, представляющих все дивизионы лиги, - в формате "три на три".

В звездных мероприятиях на арене "Стэйплс-Центра" в крупнейшем городе Западного побережья США примут участие четыре российских хоккеиста. Нападающий Никита Кучеров из клуба "Тампа-Бэй" выступит за Атлантический дивизион, форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко - Центральный, а в команду Столичного дивизиона вошли голкипер "Колумбуса" Сергей Бобровский и форвард "Вашингтона" Александр Овечкин. Должен был сыграть в Матче звезд и нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин, однако получил небольшую травму, и в клубе решили его поберечь.

11 игроков каждой команды были выбраны голосованием болельщиков. 2 января были названы капитаны команд - голкипер "Монреаля" Кэри Прайс (Атлантический дивизион), защитник "Нэшвилла" Пи-Кей Суббан (Центральный дивизион), нападающий "Питтсбурга" Синди Кросби (Столичный дивизион) и форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид (Тихоокеанский дивизион). Впоследствии были обнародованы полные составы команд, при этом, чтобы избежать прошлогодней истории с Джоном Скоттом, выбирать игроков болельщики могли из заранее утвержденных списков. В Матче звезд - 2016 принял участие форвард Джон Скотт, который за восемь сезонов в НХЛ забросил всего пять шайб. Однако любители хоккея организовали флэшмоб, а 33-летний форвард "Аризоны" Скотт поехал на Матч звезд - причем в ранге капитана команды Тихоокеанского дивизиона.

Тренерами команд на Матче звезд - 2017 были назначены наставники лидеров дивизионов по состоянию на 10 января - Мишель Террьен ("Монреаль", Атлантический дивизион), Брюс Бодро ("Миннесота", Центральный дивизион), Джон Торторелла ("Коламбус", Столичный дивизион), Питер де Бур ("Сан-Хосе", Тихоокеанский дивизион). Однако Торторелла по личным обстоятельствам вынужден пропустить Матч звезд.

Объявление 100 лучших игроков в истории НХЛ

По традиции звездный уик-энд откроется в субботу различными конкурсами "Мастер-шоу", где также будут участвовать команды дивизионов. Победитель выберет себе соперника и время начало полуфинальной встречи Матч звезд, который состоится в воскресенье. В субботу также пройдет игра с участием команд знаменитостей, тренерами которых будут легенды 80-х годов Уэйн Гретцки и Марио Лемье.

В Лос-Анджелесе пройдет серия мероприятий в рамках празднования 100-летия НХЛ, основанной в 1917 году. В ночь на субботу будут названы 100 лучших игроков лиги за всю ее историю - первые 33 фамилии хоккеистов, выступавших до 1966 года, были опубликованы в начале января. Ожидается, что в "список 100" войдет капитан СКА из Санкт-Петербурга Павел Дацюк, долгие годы выступавший за "Детройт Ред Уингз". Армейский клуб отпустил Дацюка в Лос-Анджелес на торжественную церемонию.

Матч звезд НХЛ пройдет в 62-й раз и в третий - в Лос- Анджелесе. Первый показательный матч с участием лучших игроков лиги состоялся в 1947 году в канадском Торонто, где местные "Кленовые листья" сыграли со сборной звезд НХЛ, проиграв со счетом 3:4. Более 20 лет в Матчах звезд участвовали популярные канадские клубы НХЛ - "Торонто" и "Монреаль", и лишь в 1969 году был принят нынешний формат, когда друг другу противостоят команды конференций или дивизионов.