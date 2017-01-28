Сборная Норвегии сыграет с командой Франции в финале чемпионата мира по гандболу

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Сборная Норвегии обыграла команду Хорватии со счетом 28:25 в овертайме полуфинального матча чемпионата мира по гандболу и сыграет с французами в финале турнира, который проходит во Франции.

В четверг сборная Франции одержала победу над словенцами со счетом 31:25. Сборная России проиграла в 1/8 финала словенцам со счетом 26:32 и покинула турнир, заняв 12-е место.

Первый чемпионат мира по гандболу среди мужских команд прошел в 1938 году в Германии и завершился победой хозяев. В 1982-м чемпионом мира стала сборная СССР, в 1993 и 1997 годах - России. В 1999 году российская команда в финале уступила гандболистам Швеции и с тех пор медали мировых первенств не завоевывала. На прошлом чемпионате мира в Катаре в 2015 году мужская сборная России заняла 19-е место, не сумев выйти в плей-офф.