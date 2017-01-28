Фигуристка Медведева рада своему прогрессу в изучении английского языка

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ОСТРАВА /Чехия/, 28 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что она рада своим успехам в изучении английского языка. Медведева поделилась этим с журналистами.
17-летняя спортсменка завоевала золотую медаль чемпионата Европы 2017 года, который проходит в чешской Остраве. По итогам короткой и произвольной программ спортсменка установила новый мировой рекорд, показав результат 229,71 балла. еще одна россиянка Анна Погорила стала серебряным призером. 29-летняя итальянка Каролина Костнер, для которой это были первые соревнования после двухлетней паузы, заняла третье место.
"Как бы это странно это ни звучало, я смотрела выступления Костнер еще ребенком, - рассказала Медведева. - И я очень рада, что у меня появилась возможность выступать с ней на одних соревнованиях, потому что мы как раз разошлись, когда у нее был перерыв. Мы общались, очень рада, что у меня продвигается вперед английский язык, и что я могу более-менее общаться с девочками и ребятами из других стран".
"Мы сидели с Каролиной в "зеленой комнате" и разговаривали о том, что раньше мы уже были на этой арене. Но я ее напрочь не помню, ведь здесь все изменилось, помню только вход на каток. Она же была здесь на юниорском чемпионате мира в 2003 году", - добавила Медведева.