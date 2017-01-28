Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фигуристка Медведева рада своему прогрессу в изучении английского языка

Спорт
28 января, 1:36 UTC+3 ОСТРАВА корр. ТАСС, Олег Кошелев
По словам 17-летней россиянки, теперь она может лучше общаться с фигуристами из других стран
Поделиться
Материал из 1 страницы
Россиянки Анна Погорилая, Евгения Медведева и итальянка Каролина Костнер после церемонии награждения на чемпионате Европы по фигурному катанию - 2017

Россиянки Анна Погорилая, Евгения Медведева и итальянка Каролина Костнер после церемонии награждения на чемпионате Европы по фигурному катанию - 2017

© EPA/MARTIN DIVISEK

ОСТРАВА /Чехия/, 28 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что она рада своим успехам в изучении английского языка. Медведева поделилась этим с журналистами.

Смотрите также
Евгения Медведева во время произвольной программы
Медведева считает, что могла выступить лучше на победном чемпионате Европы

17-летняя спортсменка завоевала золотую медаль чемпионата Европы 2017 года, который проходит в чешской Остраве. По итогам короткой и произвольной программ спортсменка установила новый мировой рекорд, показав результат 229,71 балла. еще одна россиянка Анна Погорила стала серебряным призером. 29-летняя итальянка Каролина Костнер, для которой это были первые соревнования после двухлетней паузы, заняла третье место.

"Как бы это странно это ни звучало, я смотрела выступления Костнер еще ребенком, - рассказала Медведева. - И я очень рада, что у меня появилась возможность выступать с ней на одних соревнованиях, потому что мы как раз разошлись, когда у нее был перерыв. Мы общались, очень рада, что у меня продвигается вперед английский язык, и что я могу более-менее общаться с девочками и ребятами из других стран".

"Мы сидели с Каролиной в "зеленой комнате" и разговаривали о том, что раньше мы уже были на этой арене. Но я ее напрочь не помню, ведь здесь все изменилось, помню только вход на каток. Она же была здесь на юниорском чемпионате мира в 2003 году", - добавила Медведева.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧЕ-2017 по фигурному катанию
В других СМИ
Реклама
Фото
6
ЖХЛ представила календарь на 2017 год с хоккеистками чемпионата
15
Человек, который изменил все: Берни Экклстоун покинул пост главы "Формулы-1"
Команда "Востока"
12
Сборная Востока обыграла команду Запада в "Мастер-шоу" КХЛ
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посольство России в Лондоне ответило на предупреждение Терезы Мэй в стихах
2
Трамп заявил, что говорить об отмене санкций против России пока рано
3
Госдепартамент рекомендовал всем американцам немедленно покинуть Ливию
4
СМИ: спецслужбы Норвегии обвинили РФ в попытках повлиять на решение Нобелевского комитета
5
Число погибших на пожаре на востоке Москвы возросло до двух человек
6
Фигуристка Медведева выиграла чемпионат Европы с мировым рекордом
7
Медведева считает, что могла выступить лучше на победном чемпионате Европы
Темы дня
Реклама