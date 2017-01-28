Шахматный фестиваль Moscow Open открывается в российской столице

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Шахматный фестиваль Moscow Open открывается в субботу в российской столице. Соревнование соберет порядка 1500 участников из 35 стран, главные турниры для мужчин и женщин являются этапами розыгрыша Кубка России.

Кубок РГСУ по шахматам Moscow Open состоит из восьми турниров. Помимо этапов кубка страны, во время фестиваля пройдут турниры среди любителей и ветеранов, первенство национальной студенческой шахматной лиги, турниры по быстрым шахматам среди слепых и слабовидящих, а также чемпионов школ. После окончания основной части фестиваля состоятся дополнительные турниры по блицу - среди взрослых и детей до 15 лет.

Открытие фестиваля пройдет в субботу в актовом зале РГСУ, в этот же день в 16:00 начнутся партии первого тура. Турниры пройдут по швейцарской системе из девяти туров, последний из которых запланирован на 5 февраля. Главные соревнования состоятся с классическим контролем времени - 90 минут на 40 ходов плюс 30 минут с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с первого.

Среди участников главного мужского турнира - 11 шахматистов с рейтингом выше 2600 пунктов, в том числе и Гата Камский - многократный чемпион США, чемпион мира по быстрым шахматам 2010 года. Среди фаворитов женского турнира - одна из самых перспективных шахматисток страны 18-летняя Александра Горячкина, а также опытная Алиса Галлямова.

500 тысяч рублей победителю

Общий призовой фонд составляет 4,5 млн рублей. Из которых победитель главного мужского турнира получит 500 тысяч, женского - 200 тыс. От стартового взноса освобождены участники мужского турнира с рейтингом выше 2600 пунктов и женского - свыше 2400.

В рамках фестиваля будут проводиться семинары Международной шахматной федерации (FIDE) для судей, тренеров, учителей общеобразовательных учреждений. Организаторы фестиваля - Российский государственный социальный университет (РГСУ), Шахматная федерация Москвы, Дирекция спортивных и зрелищных мероприятий Департамента физической культуры и спорта Москвы.

Среди почетных гостей фестиваля - чемпион мира по блицу Сергей Карякин, вице-премьер РФ Аркадий Дворкович и президент FIDE Кирсан Илюмжинов.