Паралимпийская сборная России начала тренировочный сбор на Сахалине

Спортсменка из России Инга Медведева во время супер-гиганта (стоя) на соревнованиях по горным лыжам на зимних Паралимпийских играх 2014 года в Сочи © ТАСС/ Артем Коротаев

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 января. /ТАСС/. Горнолыжный курорт "Горный воздух" впервые стал тренировочной базой для паралимпийской сборной России по горнолыжному спорту, которая начала подготовку к предстоящим зимним соревнованиям. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Сахалинской области.

"Впервые паралимпийская сборная прибыла к нам, чтобы пройти подготовку, посмотреть на климатические условия, оценить склоны спортивно-туристического комплекса "Горный воздух". Их визит станет первой ласточкой", - приводятся слова областного министра спорта Антона Зайцева.

Спортсмены паралимпийской сборной пробудут на Сахалине до 10 февраля, затем отправятся на соревнования в Южную Корею. После сборная вновь вернется на Сахалин и примет участие в чемпионате России по горнолыжному спорту среди лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, который пройдет с 23 по 27 февраля на склонах горнолыжного курорта "Горный воздух".

По словам тренера сборной, призера Паралимпийских игр Александра Алябьева, первые три-четыре дня спортсмены будут тренировать гигантский слалом, а затем перейдут на скоростные дисциплины. "Обязательно встретимся с островными спортсменами, пообщаемся, возможно, проведем совместную тренировку", - сказал тренер.

Как отметил старший тренер команды Александр Назаров, островной регион рассматривается как отличная база для подготовки к предстоящим зимним Олимпийским и Паралимпийским играм 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

Комплекс "Горный воздух" имеет 14 трасс различного уровня сложности, как для туристов, так и для спортсменов. Высокое качество подготовки трасс и благоприятные климатические условия позволяют сохранять зимний сезон с декабря до середины апреля и проводить на курорте соревнования мирового уровня. К 2020 году планируется увеличить количество и протяженность трасс с 23 км до 85 км за счет близлежащих сопок.