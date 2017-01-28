Паралимпийская сборная России начала тренировочный сбор на Сахалине

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 января. /ТАСС/. Горнолыжный курорт "Горный воздух" впервые стал тренировочной базой для паралимпийской сборной России по горнолыжному спорту, которая начала подготовку к предстоящим зимним соревнованиям. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Сахалинской области.
"Впервые паралимпийская сборная прибыла к нам, чтобы пройти подготовку, посмотреть на климатические условия, оценить склоны спортивно-туристического комплекса "Горный воздух". Их визит станет первой ласточкой", - приводятся слова областного министра спорта Антона Зайцева.
Спортсмены паралимпийской сборной пробудут на Сахалине до 10 февраля, затем отправятся на соревнования в Южную Корею. После сборная вновь вернется на Сахалин и примет участие в чемпионате России по горнолыжному спорту среди лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, который пройдет с 23 по 27 февраля на склонах горнолыжного курорта "Горный воздух".
По словам тренера сборной, призера Паралимпийских игр Александра Алябьева, первые три-четыре дня спортсмены будут тренировать гигантский слалом, а затем перейдут на скоростные дисциплины. "Обязательно встретимся с островными спортсменами, пообщаемся, возможно, проведем совместную тренировку", - сказал тренер.
Как отметил старший тренер команды Александр Назаров, островной регион рассматривается как отличная база для подготовки к предстоящим зимним Олимпийским и Паралимпийским играм 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.
Комплекс "Горный воздух" имеет 14 трасс различного уровня сложности, как для туристов, так и для спортсменов. Высокое качество подготовки трасс и благоприятные климатические условия позволяют сохранять зимний сезон с декабря до середины апреля и проводить на курорте соревнования мирового уровня. К 2020 году планируется увеличить количество и протяженность трасс с 23 км до 85 км за счет близлежащих сопок.