На вершине мира: Медведева выиграла чемпионат Европы с двумя мировыми рекордами

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ОСТРАВА /Чехия/, 28 января. /ТАСС/. Российская фигуристка Евгения Медведева завоевала золотую медаль чемпионата Европы 2017 года, который проходит в чешской Остраве.
По итогам короткой и произвольной программ спортсменка установила новый мировой рекорд, показав результат 229,71 балла. Также Медведева обновила свой рекорд по количеству баллов в произвольной программе.
Медведева защитила титул
Для 17-летней Медведевой победа на чемпионате Европы стала второй подряд, в прошлом году она стала первой на турнире в Братиславе. Кроме того, в активе Медведевой золото чемпионата мира 2016 года и две победы в финалах Гран-при (2015, 2016).
Что касается мирового рекорда, то Медведева перекрыла достижение представительницы Южной Кореи Ким Ю На (228,56), который она установила на Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году. В произвольной программе россиянка обновила свой же рекорд (150,79), установленный на чемпионате мира 2016 года (150,10).
Второе место в Остраве заняла еще одна россиянка Анна Погорилая (211,39), Мария Сотскова с результатом 192,52 стала четвертой. Россиянки могли претендовать на весь пьедестал, если бы не возвращение 29-летней итальянки Каролины Костнер. Из-за дисквалификации она пропустила почти два года, а этот чемпионат Европы стал для нее первым турниром после Игр в Сочи.
Костнер удалось вернуться в тройку, место в которой, за исключением двух лет вынужденного простоя, она не уступала с 2007 года, при этом четыре раза итальянка становилась чемпионкой. "Это было трудно, но в то же время я получила от этого удовольствие. Было немного страха, но радостных моментов намного больше. Я начала с нуля, но путь путь далеко не закончен, это только начало", - отметила она.
Интересна была оценка итогов чемпионата Европы от знаменитого российского тренера Алексея Мишина, который с недавних пор готовит Костнер. "Я очень рад успехам наших девочек. Два лидера заняли два первых места, юная Сотскова тоже на подступах. Наша команда идет очень хорошо", - сказал Мишин.
Костнер восхищается Медведевой
Медведева не скрывала, что для нее возможность выступить на одних соревнованиях с Костнер - это нечто особенное. "Как бы странно это ни звучало, но я смотрела выступления Костнер еще ребенком, - рассказала Медведева. - И я очень рада, что у меня появилась возможность выступать с ней на одних соревнованиях, потому что мы как раз разошлись, когда у нее был перерыв. Мы общались, пока сидели в "зеленой комнате".
Россиянка подчеркнула, что совершенно не волновалась перед произвольной программой. "Я сегодня выходила абсолютно спокойно, не могу сказать, что я очень сильно нервничала. Да, нерв всегда присутствует - соревнования, большая арена, это нормально абсолютно. Но сегодня я поняла, что выйду на соревнования и получу удовольствие", - призналась Медведева.
Костнер, в свою очередь, в восторженных тонах высказалась о Медведевой. "Она великолепная фигуристка. Я восхищаюсь ее отношением к делу и способностью сохранять концентрацию", - отметила итальянка.
В конце марта Медведевой предстоит защита титула чемпионки мира. По ее словам, она не будет менять программу к предстоящим соревнованиям. "К чемпионату мира я буду дальше отрабатывать те программы, которые есть сейчас, и просто их совершенствовать", - сказала двукратная чемпионка Европы.