Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На вершине мира: Медведева выиграла чемпионат Европы с двумя мировыми рекордами

Спорт
28 января, 3:00 UTC+3 ОСТРАВА /Чехия/ 28, января. /ТАСС
Второе место на турнире в Чехии заняла еще одна россиянка Анна Погорилая, третье - итальянка Каролина Костнер
Поделиться
Материал из 1 страницы
{{$root.cfg.modules.slider.galleryTable_3978920.stepNow *12 +1}} - 10 из {{$root.cfg.modules.slider.gallery_3978920.sliderLength-1}}
Евгения Медведева с золотой медалью чемпионата Европы по фигурному катанию 2017 года
Евгения Медведева с золотой медалью чемпионата Европы по фигурному катанию 2017 года
Евгения Медведева с золотой медалью чемпионата Европы по фигурному катанию 2017 года
© EPA/MARTIN DIVISEK
Евгения Медведева во время произвольной программы
Евгения Медведева во время произвольной программы
Евгения Медведева во время произвольной программы
© EPA/MARTIN DIVISEK
Евгения Медведева во время произвольной программы
Евгения Медведева во время произвольной программы
Евгения Медведева во время произвольной программы
© EPA/MARTIN DIVISEK
Евгения Медведева во время произвольной программы
Евгения Медведева во время произвольной программы
Евгения Медведева во время произвольной программы
© EPA/MARTIN DIVISEK
Анна Погорилая во время произвольной программы
Анна Погорилая во время произвольной программы
Анна Погорилая во время произвольной программы
© EPA/MARTIN DIVISEK
Анна Погорилая во время произвольной программы
Анна Погорилая во время произвольной программы
Анна Погорилая во время произвольной программы
© EPA/MARTIN DIVISEK
Каролина Костнер во время произвольной программы
Каролина Костнер во время произвольной программы
Каролина Костнер во время произвольной программы
© EPA/MARTIN DIVISEK
Каролина Костнер во время произвольной программы
Каролина Костнер во время произвольной программы
Каролина Костнер во время произвольной программы
© EPA/MARTIN DIVISEK
Россиянки Анна Погорилая, Евгения Медведева и итальянка Каролина Костнер
Россиянки Анна Погорилая, Евгения Медведева и итальянка Каролина Костнер
Россиянки Анна Погорилая, Евгения Медведева и итальянка Каролина Костнер
© EPA/MARTIN DIVISEK
Евгения Медведева и ее тренер Этери Тутберидзе
Евгения Медведева и ее тренер Этери Тутберидзе
Евгения Медведева и ее тренер Этери Тутберидзе
© EPA/MARTIN DIVISEK
Выбор редакции
Актриса Юлия Высоцкая, победившая в номинации "Лучшая женская роль в кино" (Ольга в фильме А. Кончаловского "Рай")
Картина "Рай" получила премию "Золотой орел" и стала лучшим фильмом года 27 января, 22:48
Без аналогов: в Прохоровке открылся уникальный музей бронетехники 27 января, 19:49
Музейный проект об истории района Уралмаш признан одним из лучших в РФ 27 января, 15:53
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин во время презентации новейшего многоцелевого истребителя МиГ-35
Рогозин: "МиГ" создаст самолет пятого поколения 27 января, 14:52
"Огненная пустыня": пожары уничтожили город в Чили 27 января, 12:54
Офицера ДПС представят к награде за спасение женщины из тонувшей машины 27 января, 11:03
1
...
{{item.num+1}}
...
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_3978920'].sliderLength - 1}}
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_3978920'].sliderLength - 1}}
+
Евгения Медведева с золотой медалью чемпионата Европы по фигурному катанию 2017 года
© EPA/MARTIN DIVISEK
Евгения Медведева во время произвольной программы
© EPA/MARTIN DIVISEK
Евгения Медведева во время произвольной программы
© EPA/MARTIN DIVISEK
Евгения Медведева во время произвольной программы
© EPA/MARTIN DIVISEK
Анна Погорилая во время произвольной программы
© EPA/MARTIN DIVISEK
Анна Погорилая во время произвольной программы
© EPA/MARTIN DIVISEK
Каролина Костнер во время произвольной программы
© EPA/MARTIN DIVISEK
Каролина Костнер во время произвольной программы
© EPA/MARTIN DIVISEK
Россиянки Анна Погорилая, Евгения Медведева и итальянка Каролина Костнер
© EPA/MARTIN DIVISEK
Евгения Медведева и ее тренер Этери Тутберидзе
© EPA/MARTIN DIVISEK

ОСТРАВА /Чехия/, 28 января. /ТАСС/. Российская фигуристка Евгения Медведева завоевала золотую медаль чемпионата Европы 2017 года, который проходит в чешской Остраве.

Смотрите также
Евгения Медведева во время произвольной программы
Медведева считает, что могла выступить лучше на победном чемпионате Европы

По итогам короткой и произвольной программ спортсменка установила новый мировой рекорд, показав результат 229,71 балла. Также Медведева обновила свой рекорд по количеству баллов в произвольной программе.

Медведева защитила титул

Для 17-летней Медведевой победа на чемпионате Европы стала второй подряд, в прошлом году она стала первой на турнире в Братиславе. Кроме того, в активе Медведевой золото чемпионата мира 2016 года и две победы в финалах Гран-при (2015, 2016).

Что касается мирового рекорда, то Медведева перекрыла достижение представительницы Южной Кореи Ким Ю На (228,56), который она установила на Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году. В произвольной программе россиянка обновила свой же рекорд (150,79), установленный на чемпионате мира 2016 года (150,10).

Второе место в Остраве заняла еще одна россиянка Анна Погорилая (211,39), Мария Сотскова с результатом 192,52 стала четвертой. Россиянки могли претендовать на весь пьедестал, если бы не возвращение 29-летней итальянки Каролины Костнер. Из-за дисквалификации она пропустила почти два года, а этот чемпионат Европы стал для нее первым турниром после Игр в Сочи.

Смотрите также
Евгения Медведева
Горшков: фигуристка Медведева могла получить и более высокую оценку на ЧЕ

Костнер удалось вернуться в тройку, место в которой, за исключением двух лет вынужденного простоя, она не уступала с 2007 года, при этом четыре раза итальянка становилась чемпионкой. "Это было трудно, но в то же время я получила от этого удовольствие. Было немного страха, но радостных моментов намного больше. Я начала с нуля, но путь путь далеко не закончен, это только начало", - отметила она.

Интересна была оценка итогов чемпионата Европы от знаменитого российского тренера Алексея Мишина, который с недавних пор готовит Костнер. "Я очень рад успехам наших девочек. Два лидера заняли два первых места, юная Сотскова тоже на подступах. Наша команда идет очень хорошо", - сказал Мишин.

Костнер восхищается Медведевой

Медведева не скрывала, что для нее возможность выступить на одних соревнованиях с Костнер - это нечто особенное. "Как бы странно это ни звучало, но я смотрела выступления Костнер еще ребенком, - рассказала Медведева. - И я очень рада, что у меня появилась возможность выступать с ней на одних соревнованиях, потому что мы как раз разошлись, когда у нее был перерыв. Мы общались, пока сидели в "зеленой комнате".

Смотрите также
Россиянки Анна Погорилая, Евгения Медведева и итальянка Каролина Костнер после церемонии награждения на чемпионате Европы по фигурному катанию - 2017
Фигуристка Медведева рада своему прогрессу в изучении английского языка

Россиянка подчеркнула, что совершенно не волновалась перед произвольной программой. "Я сегодня выходила абсолютно спокойно, не могу сказать, что я очень сильно нервничала. Да, нерв всегда присутствует - соревнования, большая арена, это нормально абсолютно. Но сегодня я поняла, что выйду на соревнования и получу удовольствие", - призналась Медведева.

Костнер, в свою очередь, в восторженных тонах высказалась о Медведевой. "Она великолепная фигуристка. Я восхищаюсь ее отношением к делу и способностью сохранять концентрацию", - отметила итальянка.

В конце марта Медведевой предстоит защита титула чемпионки мира. По ее словам, она не будет менять программу к предстоящим соревнованиям. "К чемпионату мира я буду дальше отрабатывать те программы, которые есть сейчас, и просто их совершенствовать", - сказала двукратная чемпионка Европы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧЕ-2017 по фигурному катанию
В других СМИ
Реклама
Фото
Евгения Медведева с золотой медалью чемпионата Европы по фигурному катанию 2017 года
10
На вершине мира: Медведева выиграла чемпионат Европы с двумя мировыми рекордами
6
ЖХЛ представила календарь на 2017 год с хоккеистками чемпионата
15
Человек, который изменил все: Берни Экклстоун покинул пост главы "Формулы-1"
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посольство России в Лондоне ответило на предупреждение Терезы Мэй в стихах
2
Трамп заявил, что говорить об отмене санкций против России пока рано
3
СМИ: спецслужбы Норвегии обвинили РФ в попытках повлиять на решение Нобелевского комитета
4
На вершине мира: Медведева выиграла чемпионат Европы с двумя мировыми рекордами
5
Японский грузовой корабль "Конотори-6" готовится к уборке орбиты от мусора
6
Число погибших на пожаре на востоке Москвы возросло до двух человек
7
Госдепартамент рекомендовал всем американцам немедленно покинуть Ливию
Темы дня
Реклама