Ветераны клуба НХЛ "Филадельфия" проведут матчи в Москве, Санкт-Петербурге и Казани

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Ветераны клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" в феврале проведут три матча в России, один из которых состоится на Красной площади в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

Матч на Красной площади состоится 20 февраля. Также ветераны "Филадельфии" проведут матчи в Казани (16 февраля) и Санкт-Петербурге (18 февраля). Составы команд, которые сыграют против сборной ветеранов "Филадельфии", пока не разглашаются. Отмечается, что в матчах могут принять участие член совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Медведев и президент республики Татарстан Рустам Минниханов.

"Я был в Санкт-Петербурге, но ни разу не был в Москве. Очень рад, что мне удастся сыграть на Красной площади, ведь такая возможность выпадает раз в жизни. Мы не знаем, с кем нам предстоит играть. Знаю, что соперником будет команда "Газпрома", Александр Медведев (заместитель председателя правления компании. - прим. ТАСС) приезжал в США и мы играли с его командой в Филадельфии", - сказал Джо Уотсон, который дважды становился обладателем Кубка Стэнли в составе "Филадельфии".

Уотсон примет участие во всех трех матчах ветеранов "Филадельфии" в России. Он также отметил, что не уверен в участии бывших игроков ЦСКА в играх против его команды. "Не думаю, что у русских есть много игроков из 1970-х. Думаю, что мы будем играть с бывшими хоккеистами из НХЛ, которые живут в России. Уверен, что мы весело проведем время, наши ребята очень рады, что появилась подобная возможность", - добавил он.

Клуб "Филадельфия Флайерз" был основан в 1967 году, в нынешнем году проходят мероприятия в честь 50-летнего юбилея команды. В 1974 и 1975 гг. клуб становился обладателем Кубка Стэнли. Наибольшую популярность команда из штата Пенсильвания получила в середине 1970-х, когда в его составе выступали Бобби Кларк, Билл Барбер, Барри Эшби, Рик Маклейш, Берни Пэрент и др. Позднее за "Филадельфию" играли такие известные хоккеисты, как Эрик Линдрос, Рон Хекстолл, Джон Леклер, Марк Рекки, Симон Ганье и др.