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Овечкин и Дацюк прибыли на оглашение списка 100 лучших игроков в истории НХЛ

Спорт
28 января, 4:49 UTC+3
Александр Овечкин появился на красной дорожке в сопровождении супруги Анастасии
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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Nick Wass

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Капитан клуба "Вашингтон" и сборной России по хоккею Александр Овечкин с женой Анастасией прибыл на торжественный вечер в Лос-Анджелесе, на котором состоится оглашение полного списка 100 лучших игроков в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Также на вечер прилетел нападающий СКА и бывший хоккеист "Детройта" Павел Дацюк.

Составление списка приурочено к празднованию столетия лиги. В начале января НХЛ объявила 33 игрока, которые будут включены в список ста лучших в истории лиги. Это хоккеисты, выступавшие в лиге в период с 1917 до 1966 год. В ночь на субботу список будет представлен полностью. 

Пресс-служба "Вашингтона" в сети микроблогов Twitter опубликовала фото Овечкина с Дацюком.

Выбор лучших игроков в истории лиги осуществлялся комиссией в составе 58 человек, куда вошли руководители клубов НХЛ, тренеры, игроки, представители СМИ.

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