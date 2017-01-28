Овечкин и Дацюк прибыли на оглашение списка 100 лучших игроков в истории НХЛ

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Капитан клуба "Вашингтон" и сборной России по хоккею Александр Овечкин с женой Анастасией прибыл на торжественный вечер в Лос-Анджелесе, на котором состоится оглашение полного списка 100 лучших игроков в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Также на вечер прилетел нападающий СКА и бывший хоккеист "Детройта" Павел Дацюк.

Составление списка приурочено к празднованию столетия лиги. В начале января НХЛ объявила 33 игрока, которые будут включены в список ста лучших в истории лиги. Это хоккеисты, выступавшие в лиге в период с 1917 до 1966 год. В ночь на субботу список будет представлен полностью.

.@ovi8 and the missus #NHL100 pic.twitter.com/tbfivHpm5M — Dave Stubbs (@Dave_Stubbs) 28 января 2017 г.

Пресс-служба "Вашингтона" в сети микроблогов Twitter опубликовала фото Овечкина с Дацюком.

Looking good, @ovi8! Heading to #NHL100 and hanging with Pavel @Datsyuk13! #RockTheRed pic.twitter.com/ikKY0KTXH3 — Washington Capitals (@Capitals) 28 января 2017 г.

Выбор лучших игроков в истории лиги осуществлялся комиссией в составе 58 человек, куда вошли руководители клубов НХЛ, тренеры, игроки, представители СМИ.