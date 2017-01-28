Овечкин и Дацюк прибыли на оглашение списка 100 лучших игроков в истории НХЛ

DM: актер Джон Хёрт скончался на 78-м году жизниКультура 28 января, 5:09
Овечкин и Дацюк прибыли на оглашение списка 100 лучших игроков в истории НХЛСпорт 28 января, 4:49
Российский "Союз" вывел на орбиту испанский спутник после старта из Французской ГвианыКосмос 28 января, 4:10
Телефонный разговор Трампа и Путина состоится 28 января в 20:00 мскМеждународная панорама 28 января, 4:01
Ветераны клуба НХЛ "Филадельфия" проведут матчи в Москве, Санкт-Петербурге и КазаниСпорт 28 января, 3:47
Подписанный Трампом указ предусматривает приостановку приема США беженцев на 120 днейМеждународная панорама 28 января, 3:08
На вершине мира: Медведева выиграла чемпионат Европы с двумя мировыми рекордамиСпорт 28 января, 3:00
СМИ: спецслужбы Норвегии обвинили РФ в попытках повлиять на решение Нобелевского комитетаМеждународная панорама 28 января, 2:48
Паралимпийская сборная России начала тренировочный сбор на СахалинеСпорт 28 января, 2:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Капитан клуба "Вашингтон" и сборной России по хоккею Александр Овечкин с женой Анастасией прибыл на торжественный вечер в Лос-Анджелесе, на котором состоится оглашение полного списка 100 лучших игроков в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Также на вечер прилетел нападающий СКА и бывший хоккеист "Детройта" Павел Дацюк.
Составление списка приурочено к празднованию столетия лиги. В начале января НХЛ объявила 33 игрока, которые будут включены в список ста лучших в истории лиги. Это хоккеисты, выступавшие в лиге в период с 1917 до 1966 год. В ночь на субботу список будет представлен полностью.
.@ovi8 and the missus #NHL100 pic.twitter.com/tbfivHpm5M— Dave Stubbs (@Dave_Stubbs) 28 января 2017 г.
Пресс-служба "Вашингтона" в сети микроблогов Twitter опубликовала фото Овечкина с Дацюком.
Looking good, @ovi8! Heading to #NHL100 and hanging with Pavel @Datsyuk13! #RockTheRed pic.twitter.com/ikKY0KTXH3— Washington Capitals (@Capitals) 28 января 2017 г.
Выбор лучших игроков в истории лиги осуществлялся комиссией в составе 58 человек, куда вошли руководители клубов НХЛ, тренеры, игроки, представители СМИ.