Буре, Дацюк, Федоров и Овечкин вошли в список 100 лучших игроков в истории НХЛ

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российские форварды Павел Буре, Павел Дацюк, Сергей Федоров и Александр Овечкин вошли в список 100 лучших игроков в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Составление списка приурочено к празднованию столетия лиги. В начале января НХЛ объявила 33 игрока, которые будут включены в список ста лучших в истории лиги. Это хоккеисты, выступавшие в лиге в период с 1917 до 1966 год. Теперь список представлен полностью.

Выбор игроков осуществлялся комиссией в составе 58 человек, куда вошли руководители клубов НХЛ, тренеры, игроки, представители СМИ. В их числе: президент Международной федерации хоккея Рене Фазель и менеджер сборной России на Кубке мира 1996 года, ассистент генерального менеджера команды на Олимпиаде 2002 года Игорь Куперман.

Александр Овечкин стал одним из шести действующих хоккеистов лиги, попавших в данный список. Также еще выступают в НХЛ Сидни Кросби ("Питтсбург"), Джонатан Тэйвз, Патрик Кейн, Данкан Кит (все - "Чикаго") и Яромир Ягр ("Флорида").

Павел Буре

Буре дебютировал в НХЛ в 1991 году. В своем первом сезоне он получил "Колдер Трофи" как лучший новичок лиги. Большая часть заокеанской карьеры Буре прошла в "Ванкувере", и клуб в 2013 году пожизненно закрепил за ним 10-й игровой номер. В составе "Ванкувера" форвард, за свою скорость получивший прозвище Русская ракета, ближе всего подобрался к Кубку Стэнли в 1994 году, однако его команда проиграла в финале "Рейнджерс".

Также Буре выступал за "Флориду" и "Рейнджерс". Он дважды забрасывал не менее 60 шайб за сезон и дважды становился обладателем "Морис Ришар Трофи" как лучший снайпер регулярного чемпионата (2000, 2001). За 12 сезонов он провел 702 матча в регулярных чемпионатах, забросил 437 шайб и сделал 342 результативные передачи, набрав 779 очков. В плей-офф он набрал 70 (35+35) очков в 64 матчах. Буре шесть раз участвовал в Матчах всех звезд лиги.

В 2003 году из-за хронической травмы колена Буре был вынужден завершить карьеру.

Павел Дацюк

Дацюк был выбран на драфте "Детройтом" в 1998 году под общим 171-м номером. В следующем году он предпринял неудачную попытку пробиться в команду, а в сезоне-2001/02 вернулся в НХЛ. В первом же сезоне он стал обладателем Кубка Стэнли. Шесть лет спустя Дацюк стал двукратным обладателем кубка.

За 14 сезонов в НХЛ Дацюк сыграл 953 матча в регулярных чемпионатах, в которых набрал 918 (314 шайб + 604 передачи) очков. В плей-офф НХЛ он провел 157 матчей, набрав 113 (42+71) очков.

Дацюк - четырехкратный обладатель "Леди Бинг Трофи" (приза джентльмену на льду) и трехкратный обладатель "Селке Трофи" (приза лучшему нападающему НХЛ оборонительного плана).

В этом сезоне Дацюк вернулся в Россию, где выступает за СКА. Он станет первым игроком, в одном сезоне принявшим участие в Матчах звезд КХЛ и НХЛ.

Сергей Федоров

Федоров дебютировал в НХЛ в 1990 году. Уже в своем четвертом сезоне в лиге Федоров стал обладателем "Харт Трофи" (приз самому ценному игроку НХЛ). Кроме того, он дважды признавался лучшим нападающим оборонительного плана ("Селке Трофи").

В составе "Детройта" он три раза становился обладателем Кубка Стэнли (1997, 1998, 2002). Перед началом сезона-2003/04 Федоров перешел в "Анахайм", в составе которого он стал первым российский игроком, набравшим 1000 очков в НХЛ. Также Федоров выступал за "Коламбус" и "Вашингтон".

Всего в 1248 матчах регулярного чемпионата НХЛ Федоров набрал 1179 (483+696) очков. Также он записал в свой актив 176 (52+124) очков в 183 встречах плей-офф. Федоров - лучший среди россиян в истории НХЛ по количеству очков, как в регулярных чемпионатах, так и в плей-офф.

Федоров шесть раз участвовал в Матчах звезд НХЛ. В 2015 году он был включен в Зал хоккейной славы в Торонто.

Александр Овечкин

Летом 2004 года Овечкин был выбран под общим первым номером на драфте "Вашингтоном", однако из-за локаута уехал в НХЛ только через год. В первом сезоне Овечкин набрал 106 (52+54) очков и опередил канадца Сидни Кросби в борьбе за "Колдер Трофи".

Российский форвард шесть раз завоевывал "Морис Ришар Трофи", три раза получал "Харт Трофи" и один раз - "Арт Росс Трофи" (приз лучшему бомбардиру).

Овечкин - один из трех хоккеистов в истории НХЛ, кто смог забросить 50 и более шайб в семи сезонах. Он лидирует в списке российских снайперов в истории лиги. Овечкин дважды выигрывал регулярный чемпионат в составе "Вашингтона", но в плей-офф не проходил дальше второго раунда.

На данный момент в его активе 1011 (548+463) очков в 888 матчах регулярных чемпионатов, в плей-офф он набрал 82 (41+41) очка в 84 встречах.

Овечкин пять раз участвовал в Матчах звезд НХЛ.

Полный список 100 лучших игроков в истории НХЛ

Вратари

Джонни Боуэр (годы карьеры в НХЛ 1953-1969, четырехкратный обладатель Кубка Стэнли)

Турк Брода (1936-1952, пятикратный обладатель Кубка Стэнли),

Мартин Бродо (1992-2015, трехкратный обладатель Кубка Стэнли),

Билл Дернан (1943-1950, двукратный обладатель Кубка Стэнли),

Кен Драйден (1970-1979, шестикратный обладатель Кубка Стэнли),

Тони Эспозито (1967-1984, обладатель Кубка Стэнли)

Грант Фюр (1981-2000, пятикратный обладатель Кубка Стэнли)

Глен Холл (1951-1971, двукратный обладатель Кубка Стэнли),

Дуг Харви (1947-1969, шестикратный обладатель Кубка Стэнли)

Доминик Гашек (1990-2008, двукратный обладатель Кубка Стэнли),

Берни Парент (1965-1979, двукратный обладатель Кубка Стэнли),

Жак Плант (1952-1975, шестикратный обладатель Кубка Стэнли),

Патрик Руа (1984-2003, четырехкратный обладатель Кубка Стэнли),

Терри Савчук (1949-1970, четырехкратный обладатель Кубка Стэнли),

Билли Смит (1971-1989, четырехкратный обладатель Кубка Стэнли),

Жорж Везина (1917-1926, обладатель Кубка Стэнли)

Защитники

Рэй Бурк (1979-2001, обладатель Кубка Стэнли),

Крис Челиос (1984-2010, трехкратный обладатель Кубка Стэнли),

Кинг Клэнси (1921-1937, трехкратный обладатель Кубка Стэнли),

Пол Коффи (1980-2001, четырехкратный обладатель Кубка Стэнли),

Тим Хортон (1950-1974, четырехкратный обладатель Кубка Стэнли),

Данкан Кит (2005-наст.вр., трехкратный обладатель Кубка Стэнли),

Ред Келли (1947-1967, восьмикратный обладатель Кубка Стэнли),

Брайан Лич (1987-2005, обладатель Кубка Стэнли),

Никлас Лидстрем (1991-2012, четырехкратный обладатель Кубка Стэнли),

Эл Макиннис (1981-2003, обладатель Кубка Стэнли),

Скотт Нидермайер (1991-2010, четырехкратный обладатель Кубка Стэнли),

Бобби Орр (1966-1978, двукратный обладатель Кубка Стэнли),

Брэд Парк (1968-1985),

Дени Потвен (1973-1988, четырехкратный обладатель Кубка Стэнли),

Крис Пронгер (1993-2011, обладатель Кубка Стэнли),

Ларри Робинсон (1972-1992, шестикратный обладатель Кубка Стэнли),

Серж Савар (1966-1983, восьмикратный обладатель Кубка Стэнли),

Берье Сальминг (1973-1990),

Эдди Шор (1926-1940, двукратный обладатель Кубка Стэнли),

Скотт Стивенс (1982-2004, трехкратный обладатель Кубка Стэнли),

Нападающие

Сид Абель (1938-1954, трехкратный обладатель Кубка Стэнли),

Сил Эппс (1936-1948, трехкратный обладатель Кубка Стэнли),

Энди Батгейт (1952-1975, обладатель Кубка Стэнли),

Жан Беливо (1950-1971, 10-кратный обладатель Кубка Стэнли),

Макс Бентли (1940-1954, трехкратный обладатель Кубка Стэнли),

То Блэйк (1934-1948, трехкратный обладатель Кубка Стэнли),

Майк Босси (1977-1987, четырехкратный обладатель Кубка Стэнли),

Джонни Буцик (1955-1978, двукратный обладатель Кубка Стэнли),

Павел Буре (1991-2003),

Бобби Кларк (1969-1984, двукратный обладатель Кубка Стэнли),

Чарли Конахер (1929-1941, обладатель Кубка Стэнли),

Иван Курнуайе (1963-1979, 10-кратный обладатель Кубка Стэнли),

Сидни Кросби (2005-наст.вр., двукратный обладатель Кубка Стэнли),

Павел Дацюк (2001-2016, двукратный обладатель Кубка Стэнли),

Алекс Дельвеккио (1950-1973, трехкратный обладатель Кубка Стэнли),

Марсель Дионн (1971-1989),

Фил Эспозито (1963-1981, двукратный обладатель Кубка Стэнли),

Сергей Федоров (1990-2009, трехкратный обладатель Кубка Стэнли),

Петер Форсберг (1994-2011, двукратный обладатель Кубка Стэнли),

Рон Фрэнсис (1981-2004, двукратный обладатель Кубка Стэнли),

Боб Гейни (1973-1989, пятикратный обладатель Кубка Стэнли),

Майк Гартнер (1979-1998),

Бернар Жеффрион (1950-1968, шестикратный обладатель Кубка Стэнли),

Уэйн Гретцки (1978-1999, четырехкратный обладатель Кубка Стэнли),

Горди Хоу (1946-1980, четырехкратный обладатель Кубка Стэнли),

Бобби Халл (1957-1980, обладатель Кубка Стэнли),

Бретт Халл (1986-2005, двукратный обладатель Кубка Стэнли),

Яромир Ягр (1990-наст.вр., двукратный обладатель Кубка Стэнли),

Патрик Кейн (2007-наст.вр., трехкратный обладатель Кубка Стэнли),

Тед Кеннеди (1942-1957, пятикратный обладатель Кубка Стэнли),

Дэйв Кеон (1960-1982, четырехкратный обладатель Кубка Стэнли),

Яри Курри (1980-1998, пятикратный обладатель Кубка Стэнли),

Элмер Лак (1940-1954, трехкратный обладатель Кубка Стэнли),

Пэт Лафонтейн (1983-1998),

Ги Лафлер (1971-1991, пятикратный обладатель Кубка Стэнли),

Жак Лемер (1967-1979, восьмикратный обладатель Кубка Стэнли),

Марио Лемье (1984-2006, двукратный обладатель Кубка Стэнли),

Эрик Линдрос (1992-2007),

Тед Линдсей (1944-1965, четырехкратный обладатель Кубка Стэнли),

Фрэнк Маховлич (1957-1979, шестикратный обладатель Кубка Стэнли),

Марк Мессье (1979-2004, шестикратный обладатель Кубка Стэнли),

Стэн Микита (1958-1980, обладатель Кубка Стэнли),

Майк Модано (1989-2011, обладатель Кубка Стэнли),

Дики Мур (1951-1968, шестикратный обладатель Кубка Стэнли),

Хоуи Моренц (1923-1937, трехкратный обладатель Кубка Стэнли),

Джо Нуиндайк (1987-2007, трехкратный обладатель Кубка Стэнли),

Адам Оутс (1985-2004),

Александр Овечкин (2005-наст.вр.),

Жильбер Перро (1970-1986),

Жан Ратель (1960-1981),

Морис Ришар (1942-1960, восьмикратный обладатель Кубка Стэнли),

Анри Ришар (1955-1975, 11-кратный обладатель Кубка Стэнли),

Люк Робитайл (1986-2006, обладатель Кубка Стэнли),

Джо Сакик (1988-2009, двукратный обладатель Кубка Стэнли),

Дени Савар (1980-1997, обладатель Кубка Стэнли),

Милт Шмидт (1936-1955, двукратный обладатель Кубка Стэнли),

Теему Селянне (1992-2014, обладатель Кубка Стэнли),

Брендан Шэнахэн (1987-2009, трехкратный обладатель Кубка Стэнли),

Дэррил Ситтлер (1970-1985),

Петер Штястны (1980-1995),

Матс Сундин (1990-2009),

Джонатан Тэйвз (2007-наст.вр., трехкратный обладатель Кубка Стэнли),

Брайан Тротье (1975-1994, шестикратный обладатель Кубка Стэнли),

Стив Айзерман (1983-2006, трехкратный обладатель Кубка Стэнли).