Овечкин считает невероятным попадание в список 100 лучших игроков НХЛ

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МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин считает невероятным и потрясающим факт попадания в список 100 лучших игроков в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Слова Овечкина приводит пресс-служба "Вашингтона".
В ночь на субботу НХЛ объявила полный список 100 лучших игроков в истории лиги, куда вошли россияне Павел Буре, Сергей Федоров, Павел Дацюк и Овечкин.
"Я не могу объяснить и описать свои чувства от того, что вошел в список 100 лучших игроков лиги. Даже представить себе не мог подобное, что я буду в одном списке с легендарными хоккеистами НХЛ. Это просто потрясающе и невероятно", - сказал Овечкин.
Составление списка приурочено к празднованию столетия лиги. В начале января НХЛ объявила 33 игрока, которые будут включены в список ста лучших в истории лиги. Это хоккеисты, выступавшие в лиге в период с 1917 до 1966 год. Теперь список представлен полностью. Овечкин стал одним из шести действующих хоккеистов в данном списке.
Пресс-служба лиги на странице в сети микроблогов Twitter опубликовала фото всех шести игроков.
Still writing history. #NHL100 pic.twitter.com/4SyB7QJiWg— NHL (@NHL) 28 января 2017 г.