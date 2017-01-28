Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Овечкин считает невероятным попадание в список 100 лучших игроков НХЛ

Спорт
28 января, 7:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС
НХЛ объявила полный список 100 лучших игроков в истории лиги, куда вошли россияне Павел Буре, Сергей Федоров, Павел Дацюк и Овечкин
Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Овечкин

Александр Овечкин

© AP Photo/Nick Wass

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин считает невероятным и потрясающим факт попадания в список 100 лучших игроков в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Слова Овечкина приводит пресс-служба "Вашингтона".

В ночь на субботу НХЛ объявила полный список 100 лучших игроков в истории лиги, куда вошли россияне Павел Буре, Сергей Федоров, Павел Дацюк и Овечкин.

Смотрите также
Александр Овечкин и Сергей Федоров
Буре, Дацюк, Федоров и Овечкин вошли в список 100 лучших игроков в истории НХЛ

"Я не могу объяснить и описать свои чувства от того, что вошел в список 100 лучших игроков лиги. Даже представить себе не мог подобное, что я буду в одном списке с легендарными хоккеистами НХЛ. Это просто потрясающе и невероятно", - сказал Овечкин.

Составление списка приурочено к празднованию столетия лиги. В начале января НХЛ объявила 33 игрока, которые будут включены в список ста лучших в истории лиги. Это хоккеисты, выступавшие в лиге в период с 1917 до 1966 год. Теперь список представлен полностью. Овечкин стал одним из шести действующих хоккеистов в данном списке.

Пресс-служба лиги на странице в сети микроблогов Twitter опубликовала фото всех шести игроков.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
Евгения Медведева с золотой медалью чемпионата Европы по фигурному катанию 2017 года
10
На вершине мира: Медведева выиграла чемпионат Европы с двумя мировыми рекордами
6
ЖХЛ представила календарь на 2017 год с хоккеистками чемпионата
15
Человек, который изменил все: Берни Экклстоун покинул пост главы "Формулы-1"
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посольство России в Лондоне ответило на предупреждение Терезы Мэй в стихах
2
В Москве сотрудники ДПС задержали автомобиль Мары Багдасарян за нарушение ПДД
3
СМИ: спецслужбы Норвегии обвинили РФ в попытках повлиять на решение Нобелевского комитета
4
На вершине мира: Медведева выиграла чемпионат Европы с двумя мировыми рекордами
5
Фигуристка Медведева выиграла чемпионат Европы с мировым рекордом
6
Число погибших на пожаре на востоке Москвы возросло до двух человек
7
​Цвет нации: четыре россиянина вошли в топ-100 игроков за всю историю НХЛ
Темы дня
Реклама