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МОК рассмотрит жалобу Балахничева на Паунда

Спорт
28 января, 8:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС
По мнению бывшего президента ВФЛА, своими постоянными призывами принять санкции в отношении российского спорта экс-глава WADA нарушает кодекс этики организации
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Валентин Балахничев

Валентин Балахничев

© Михаил Джапаридзе/ТАСС, архив

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) рассмотрит жалобу бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева на члена организации, экс-главу Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Паунда. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.

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Балахничев подал жалобу на Паунда в комиссию по этике МОК. По его мнению, своими постоянными призывами принять санкции в отношении российского спорта канадец нарушает кодекс этики организации.

"В соответствии с процессуальным порядком, жалоба будет проанализирована директором МОК по вопросам этики и соответствия, а после передана председателю комиссии", - говорится в сообщении МОК.

Комиссия по этике была создана в 1999 году и является независимым подразделением МОК. Ее возглавляет сенегалец Юссуфа Ндиайе.

Паунд, руководивший WADA с 1999 по 2007 год, возглавлял независимую комиссию организации, которая занималась расследованием допингового скандала в российском спорте. Именно нарушения антидопинговых правил российскими легкоатлетами стали причиной ухода в феврале 2015 года Балахничев со своего поста.

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