Трипл-дабл Хардена помог "Хьюстону" победить "Филадельфию" в матче НБА

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. "Хьюстон" победил "Филадельфию" со счетом 123:118 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник гостей Джеймс Харден, сделавший трипл-дабл (14-й в сезоне) - 51 очко, 13 подборов и 13 передач. Данный трипл- дабл стал лишь третьим с сезона-1975/76, в который входит 50 и более очков. Ранее данным достижением смог отметиться разыгрывающий защитник "Оклахомы" Расселл Уэстбрук и сам Харден, который повторил рекорд легендарного центрового "Филадельфии Уорриорз" Уилта Чемберлена по этому показателю (оба - по 2).

Также защитник "Хьюстона" повторил рекорд знаменитого разыгрывающего "Милуоки" Оскара Робертсона по числу трипл- даблов в одном сезоне, в которые входят по крайней мере 40 очков (оба - по 5), и стал вторым после Робертсона игроком в истории НБА, которым удавалось набирать по меньшей мере 1400 очков, 400 подборов и 500 результативных передач за первые 50 игр сезона (Робертсону удавалось это трижды).

У хозяев самым результативным игроком стал камерунский центровой, третий номер драфта 2014 года Джоэл Эмбиид, набравший 32 очка за 28 минут.

"Хьюстон" идет на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции, одержав 35 побед в 50 встречах. "Филадельфия", победившая лишь в 17 матчах из 45, идет 12-й на Востоке.

Остальные результаты игрового дня:

"Индиана" - "Сакраменто" - 115:111 (ОТ)

"Бостон" - "Орландо" - 128:98

"Кливленд" - "Бруклин" - 124:116

"Нью-Йорк" - "Шарлотт" - 110:107

"Торонто" - "Милуоки" - 102:86

"Атланта" - "Вашингтон" - 86:112

"Нью-Орлеан" - "Сан-Антонио" - 119:103

"Чикаго" - "Майами" - 88:100

"Портленд" - "Мемфис" - 112:109.