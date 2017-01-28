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На одном коньке: известные хоккеисты, пропускавшие Матч всех звезд НХЛ из-за травм

Спорт
28 января, 9:52 UTC+3
В предстоящем Матче всех звезд в Лос-Анджелесе из-за повреждения не сыграет российский нападающий Евгений Малкин
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Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби

Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби

© AP Photo/Gene J. Puskar

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. В субботу стартует звездный уик-энд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Лос-Анджелесе. В предстоящей встрече на лед выйдут четыре российских хоккеиста: Александр Овечкин ("Вашингтон Кэпиталз"), Никита Кучеров ("Тампа-Бэй Лайтнинг"), Владимир Тарасенко ("Сент-Луис Блюз") и Сергей Бобровский ("Коламбус Блю Джекетс").

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Из-за травмы нынешний Матч всех звезд вынужден пропустить российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин, который также является одним из лидеров гонки бомбардиров текущего сезона, имея в активе 54 очка (22 шайбы + 32 передачи).

Согласно новому коллективному соглашению игроков и лиги, хоккеисты, которые были избраны для участия в Матче всех звезд и пропустившие его, не имеют права выходить на лед в следующей игре регулярного чемпионата. Впрочем, уже с 2009 года участились случаи, когда игроки отказывались от участия в Матче всех звезд по причине травм. ТАСС вспомнил самые известные случаи пропуска Матча звезд хоккеистами из-за травм или по другим причинам. 

"Финты" Кросби

57-й Матч звезд 2009 года в Монреале ознаменовался сразу несколькими громкими отказами от участия в уик-энде. Так, из-за повреждений были вынуждены сняться Павел Дацюк и Никлас Лидстрем, ставшие обладателями Кубка Стэнли 2008 года в составе "Детройта". В связи с отказом Мариана Госсы и Брайана Рафалски заменить одноклубников, "Детройт" не был представлен ни одним хоккеистом на Матче всех звезд.

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Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби, для которого Матч звезд 2017 года станет лишь вторым за более чем 10-летнюю карьеру в НХЛ, также пропустил уик-энд 2009 года из-за травмы колена. Хотя тогда за канадца проголосовало более 1,7 млн болельщиков. Впрочем, Кросби приехал на звездный уик-энд в Монреаль и даже присутствовал на традиционных конкурсах и в итоге избежал отлучения от следующей игры, в отличие от Дацюка и Лидстрема. Из-за травмы Кросби пропустит ровно неделю, которая предшествовала Матчу звезд.

За карьеру Кросби играл в Матче звезд лишь в 2007 году в Далласе, а пропустил игры в Атланте-2008, в Монреале-2009, Каролине-2011, Оттаве-2012 и Коламбусе-2015. Канадец по два раза пропускал Матчи звезд из-за сотрясения мозга, растяжений, а также из-за травм колена. На прошлогодний звездный уик-энд в Нэшвилле Кросби не был выбран голосованием болельщиков. Из-за серьезных сотрясений Кросби не участвовал в Матчах звезд 2011 и 2012 гг. Чего нельзя сказать об очередной травме нижней части тела, которая случилась за неделю до Матча звезд - 2015 в Коламбусе. В итоге через два дня после уик-энда - 27 января 2015 года он по правилу о дисквалификации не принял участия в победе над "Виннипегом", хотя уже 28-го числа проиграл в составе "Питтсбурга" "Вашингтону" со счетом 0:4.

Пропуски Матчей звезд россиянами

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В 2015 году из-за травм не приняли участия в звездном матче российские хоккеисты Сергей Бобровский и Евгений Малкин. За пять дней до Матча звезд – 20 января 2015 года - Малкин не смог доиграть гостевую встречу с "Филадельфией" (2:3), отличившись результативной передачей. Перед следующей игрой (21 января) с "Чикаго" Малкин вышел на раскатку, но затем было принято решение о том, что россиянин не сыграет в матче. На момент получения травмы Малкин сыграл 45 встреч в сезоне-2014/15 и набрал 50 очков (18 шайб + 32 передачи).

Российский голкипер "Коламбуса" Бобровский также пропустил Матч всех звезд – 2015, который проходил как раз в Коламбусе (штат Огайо). В декабре 2014-го вратарь был признан третьей звездой месяца, в 11 матчах месяца в регулярном чемпионате он в составе "Коламбуса" одержал девять побед, в среднем отражая 93,7% бросков.

Но за четыре дня до звездного уик-энда "Коламбус" играл на выезде против "Виннипега" (0:4). Россиянин пропустил две шайбы уже к середине первого периода. Но в начале второй 20-минутки Бобровский ногой отразил один из бросков, после чего не смог продолжить встречу. В итоге россиянин пропустил месяц из-за травмы паха. Место Бобровского в составе команды Ника Фолиньо занял голкипер Брайан Эллиотт.

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Шестой Матч звезд Овечкина 

Овечкин в шестой раз примет участие в Матче звезд НХЛ и сравняется с лидерами среди российских хоккеистов. Также по шесть раз принимали участие в Матчах всех звезд Сергей Федоров и Павел Буре. Впрочем, и у Овечкина было два случая отказа от участия в звездном уик-энде.

В 2012 году Овечкин был включен в стартовый состав, но сам отказался от участия. 23 января 2012 года, за неделю до Матча звезд в Оттаве, в игре против "Питтсбурга" Овечкин применил жесткий силовой прием против Збынека Михалика. В ходе игры судья оставил этот эпизод без внимания, однако впоследствии дисциплинарный комитет принял решение о дисквалификации россиянина, но на Матч всех звезд санкции не распространялись. В итоге россиянин был дисквалифицирован на три игры, а из его зарплаты было удержано и переведено в фонд экстренной медицинской помощи игрокам НХЛ более $154 тыс. Овечкин вместе с клубом принял решение отказаться от участия в Матче звезд, заявив, что "расстроен фактом дисквалификации, но принял решение об отказе не в отместку за отстранение".

В прошлом году россиянин также не смог приехать на звездный уик-энд в Нэшвилл, но уже из-за травмы нижней части тела. Россиянин путем голосования болельщиков был выбран капитаном одной из четырех команд – Столичного дивизиона. К тому моменту, он в 46 матчах забросил 28 шайб и отдал 14 передач. То решение о пропуске Матча звезд россиянин принял вместе с руководством клуба, признавшись, "что травма беспокоила его на протяжении почти всего сезона, но он надеялся, что все пройдет".

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