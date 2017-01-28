Клуб НХЛ "Бостон" вернул российского вратаря Худобина из АХЛ

Третьяк: вхождение россиян в сотню лучших игроков НХЛ - признание отечественного хоккеяСпорт 28 января, 10:28
Федоров вошел в команду Лемье на игру знаменитостей на Матче звезд НХЛСпорт 28 января, 10:27
На одном коньке: известные хоккеисты, пропускавшие Матч всех звезд НХЛ из-за травмСпорт 28 января, 9:52
Клуб НХЛ "Бостон" вернул российского вратаря Худобина из АХЛСпорт 28 января, 9:37
В Минске скончался народный артист Белоруссии Александр ТихановичКультура 28 января, 9:22
Автобиография Шараповой выйдет в сентябре 2017 годаСпорт 28 января, 9:09
Карельский оператор "Ситилинк" получил кредит на новый проектБанк историй успеха 28 января, 9:01
Трипл-дабл Хардена помог "Хьюстону" победить "Филадельфию" в матче НБАСпорт 28 января, 8:53
МОК рассмотрит жалобу Балахничева на ПаундаСпорт 28 января, 8:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Бостон" вернул российского вратаря Антона Худобина из фарм-клуба в Американской хоккейной лиге (АХЛ). Об этом сообщает пресс-служба "Бостона".
"Бостон" выставил 30-летнего россиянина на драфт отказов 4 января, но ни одна команда НХЛ не заключила с ним контракт, после чего он был переведен в фарм-клуб.
Худобин был выбран на драфте НХЛ 2004 года "Миннесотой". Российский голкипер подписал двухлетний контракт с "Бостоном" в июле 2016 года, в текущем сезоне он провел за клуб восемь встреч, в которых пропустил 23 шайбы.