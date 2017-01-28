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Клуб НХЛ "Бостон" вернул российского вратаря Худобина из АХЛ

Спорт
28 января, 9:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС
"Бостон" выставил россиянина на драфт отказов 4 января, но ни одна команда НХЛ не заключила с ним контракт, после чего он был переведен в фарм-клуб
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Антон Худобин

Антон Худобин

© AP Photo/Paul Vernon

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Бостон" вернул российского вратаря Антона Худобина из фарм-клуба в Американской хоккейной лиге (АХЛ). Об этом сообщает пресс-служба "Бостона".

"Бостон" выставил 30-летнего россиянина на драфт отказов 4 января, но ни одна команда НХЛ не заключила с ним контракт, после чего он был переведен в фарм-клуб.

Худобин был выбран на драфте НХЛ 2004 года "Миннесотой". Российский голкипер подписал двухлетний контракт с "Бостоном" в июле 2016 года, в текущем сезоне он провел за клуб восемь встреч, в которых пропустил 23 шайбы.

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Клуб НХЛ "Бостон" выставил российского вратаря Худобина на драфт отказов

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