Федоров вошел в команду Лемье на игру знаменитостей на Матче звезд НХЛ

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Бывший форвард "Детройта" и "Вашингтона" россиянин Сергей Федоров вошел в команду знаменитого нападающего "Питтсбурга" Марио Лемье на игру знаменитостей в рамках Матча всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Соперником команды Лемье будет сборная знаменитостей хоккея и шоу-бизнеса под руководством легендарного нападающего "Эдмонтона" Уэйна Гретцки, в составе которой на лед также выйдут популярный канадский певец Джастин Бибер, известные актеры Кьюба Гудинг-младший и Тим Роббинс. Полностью составы на матч выглядят следующим образом:

Команда Лемье (цвет формы - черный): Рэй Бурк, Петер Форсберг, Сергей Федоров, Яри Курри, Ларри Робинсон, Скотт Нидермайер, Крис Пронгер, Люк Робитайл, Петер Штястны, Дэвид Борианаз, Тэйлор Китч, Райкер Линч, Росс Линч, Рон Маклин, Стивен Маккуин, Теему Селянне, Винсент Пьяцца, Анджела Руджеро и Чжоу Югуань.

Команда Гретцки: Джастин Бибер, Патрик Кейн, Роб Блейк, Майк Гартнер, Эрик Линдрос, Никлас Лидстрем, Джо Сакик, Денис Савар, Берье Сальминг, Кьюба Гудинг-младший, Джерри Брукхаймер, Джо Нуиндайк, Билли Флинн, Майкл Розенбаум, Тим Роббинс, Картер Тик, Кен Бейкер и Джеймс Бэдж Дэйл.

Федоров дебютировал в НХЛ в 1990 году, уже в своем четвертом сезоне в лиге Федоров стал обладателем "Харт Трофи" (приз самому ценному игроку НХЛ). Кроме того, он дважды признавался лучшим нападающим оборонительного плана ("Селке Трофи"). Всего в 1248 матчах регулярного чемпионата НХЛ Федоров набрал 1179 (483+696) очков. Также он записал в свой актив 176 (52+124) очков в 183 встречах плей-офф. Федоров - лучший среди россиян в истории НХЛ по количеству очков как в регулярных чемпионатах, так и в плей-офф.

Матч всех звезд НХЛ пройдет 28-29 января в Лос- Анджелесе.