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"Амкар" не видит смысла разбираться в возможных судейских махинациях в матче команды

Спорт
28 января, 11:12 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
Четыре румынских арбитра обслуживали пять товарищеских встреч на сборах в Турции и на Кипре, в том числе с участием российских клубов "Амкар" и "Уфа", представляясь выходцами из других стран
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Игроки "Амкара"

Игроки "Амкара"

© Валерий Матыцин/ТАСС, архив

МОСКВА, 28 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Возможные махинации арбитров в товарищеском матче футбольного клуба "Амкар" во время сборов не станут предметом разбирательств, но оставляют неприятный след. Об этом ТАСС заявил исполнительный директор пермского клуба Денис Маслов.

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СМИ: подставные судьи влияли на исход товарищеских игр "Амкара" и "Уфы"

Ранее румынская "Газета спортурилор" сообщила, что один действующий и трое бывших футбольных арбитра из Румынии обслуживали пять товарищеских встреч на сборах в Турции и на Кипре, в том числе с участием российских клубов "Амкар" (с "Ботошани", 0:3) и "Уфа" (с "Клужем", 0:2), представляясь выходцами из других стран. Встречи отмечены рядом странных судейских решений, а также резким движением букмекерских коэффициентов. Издание отмечает, что судьи и организаторы матчей входят в преступную группировку, которая занимается проведением договорных встреч с целью обогащения на ставках (в том числе - незаконных).

"Каким образом клуб может разобраться в этом? Мы можем обратиться к организаторам сборов, но и они что могут сделать? Это неофициальная игра, которой нет в календаре ФИФА и УЕФА", - прокомментировал ситуацию Маслов.

"Конечно, это неприятно, потому что это нервирует ребят: мы рассматривали эту игру как подготовительную, тренеру нужно было посмотреть на них. С нами такая ситуация случилась впервые за много лет. Мы говорили с организаторами, чтобы они внимательнее подходили к подбору судей, в матче "Уфы" тоже цирк был. Что происходит и кто за это будет отвечать, мы не знаем", - резюмировал собеседник ТАСС.

Федерация футбола Румынии уже проводит собственное расследование обстоятельств происшествия.

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