"Амкар" не видит смысла разбираться в возможных судейских махинациях в матче команды

МОСКВА, 28 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Возможные махинации арбитров в товарищеском матче футбольного клуба "Амкар" во время сборов не станут предметом разбирательств, но оставляют неприятный след. Об этом ТАСС заявил исполнительный директор пермского клуба Денис Маслов.

Ранее румынская "Газета спортурилор" сообщила, что один действующий и трое бывших футбольных арбитра из Румынии обслуживали пять товарищеских встреч на сборах в Турции и на Кипре, в том числе с участием российских клубов "Амкар" (с "Ботошани", 0:3) и "Уфа" (с "Клужем", 0:2), представляясь выходцами из других стран. Встречи отмечены рядом странных судейских решений, а также резким движением букмекерских коэффициентов. Издание отмечает, что судьи и организаторы матчей входят в преступную группировку, которая занимается проведением договорных встреч с целью обогащения на ставках (в том числе - незаконных).

"Каким образом клуб может разобраться в этом? Мы можем обратиться к организаторам сборов, но и они что могут сделать? Это неофициальная игра, которой нет в календаре ФИФА и УЕФА", - прокомментировал ситуацию Маслов.

"Конечно, это неприятно, потому что это нервирует ребят: мы рассматривали эту игру как подготовительную, тренеру нужно было посмотреть на них. С нами такая ситуация случилась впервые за много лет. Мы говорили с организаторами, чтобы они внимательнее подходили к подбору судей, в матче "Уфы" тоже цирк был. Что происходит и кто за это будет отвечать, мы не знаем", - резюмировал собеседник ТАСС.

Федерация футбола Румынии уже проводит собственное расследование обстоятельств происшествия.