Экклстоун был удивлен решением новых владельцев "Формулы-1" отправить его в отставку

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Бывший глава чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Берни Экклстоун заявил, что был удивлен, когда новые владельцы попросили уйти его в отставку. Его слова приводит издание Daily Mail.

Ранее американская корпорация "Либерти Медиа" (Liberty Media) официально объявила о закрытии сделки по покупке "Формулы-1". Новым генеральным директором и генеральным промоутером "королевских гонок" назначен Чейз Кэри, 86-летний Экклстоун официально стал почетным президентом.

"Перед завершением сделки о приобретении "Формулы-1" ходили разговоры о том, чтобы оставить меня генеральным директором на три года, дабы обеспечить плавный переход от одного руководства к другому, - сказал Экклстоун. - Поэтому я был немного удивлен, когда меня попросили уйти, но я не чувствую, что меня подставили. Я реалист, я не испытываю каких-либо чувств по поводу этого решения".

Экклстоун руководил "Формулой-1" с 1974 года. Именно британец сделал ее коммерчески успешным проектом, зарабатывающим более $2 млрд в год.