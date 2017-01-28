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Мещеряков: Фарфан - один из вариантов усиления "Локомотива"

Спорт
28 января, 12:30 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов
По словам главы совета директоров железнодорожников, перуанский футболист сейчас находится на просмотре
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Джефферсон Фарфан

Джефферсон Фарфан

© EPA/Ernesto Arias

МОСКВА, 28 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Перуанский футболист Джефферсон Фарфан является одним из вариантов усиления для московского "Локомотива", сейчас игрок находится на просмотре в клубе. Об этом ТАСС заявил глава совета директоров железнодорожников, вице-президент РЖД Анатолий Мещеряков.

В пятницу портал Larepublica.pe сообщил, что в ближайшее время 32-летний Фарфан, способный сыграть как в полузащите, так и в нападении, пройдет медосмотр в московском клубе. В январе "Локомотив" объявил, что новым спортивным директором клуба будет немец Эрик Штоффельсхаус, ранее работавший в немецком "Шальке", за который выступал Фарфан.

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"Фарфан является одним из кандидатов на переход в "Локомотив" и находится на просмотре, - прокомментировал ситуацию Мещеряков. - Но мы просматриваем многих, и, несмотря на то, что нам нужен нападающий, обращаем внимание на игроков и других позиций".

На вопрос, какова ситуация с возможным уходом из "Локомотива" Алексея Миранчука, Мещеряков ответил: "Переговоры продолжаются".

Фарфан выступал за перуанский клуб "Альянса Лима" (77 матчей, 28 мячей), голландский ПСВ (118, 57), с которым четыре раза выиграл чемпионат страны, "Шальке" (170, 39), с которым завоевал Кубок и Суперкубок Германии. Последним клубом игрока была "Аль-Джазира" из ОАЭ (12, 4), контракт с которой истек в октябре.

Ранее в зимнее трансферное окно "Локомотив" отдал в аренду нападающего Эсекьеля Хенти, а также объявил, что готов расстаться с форвардом Петаром Шкулетичем.

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