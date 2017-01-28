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Плющенко: Медведева и Погорилая взяли высокую планку, успешно выступив на ЧЕ

Спорт
28 января, 12:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС
Также двукратный олимпийский чемпион поздравил итальянку Каролину Костнер с успешных возвращение на лед
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Евгения Медведева

Евгения Медведева

© EPA/MARTIN DIVISEK

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко считает, что россиянки Евгения Медведева и Анна Погорилая, успешно выступив на чемпионате Европы в Остраве (Чехия), взяли высокую планку и поднимают ее выше новыми победами и рекордами. Слова спортсмена приводятся на его официальной странице в социальной сети Instagram.

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Евгения Медведева с золотой медалью чемпионата Европы по фигурному катанию 2017 года
© EPA/MARTIN DIVISEK

На вершине мира: Медведева выиграла чемпионат Европы с двумя мировыми рекордами

Евгения Медведева заняла первое место на чемпионате Европы во второй раз кряду, установив в ходе турнира мировой рекорд по сумме короткой и произвольной программ, а также превзойдя собственный рекорд в произвольной программе. Анна Погорилая впервые в карьере завоевала серебряную медаль ЧЕ, третье место заняла итальянка Каролина Костнер.

"Поздравляю Женечку и Анечку с триумфом на чемпионате Европы, вы - умницы, - написал Плющенко. - Высокая планка взята, и она поднимается все выше и выше с новыми рекордами и новыми победами. И, конечно же, хочу поздравить Каролину, знаю, как тяжело возвращаться в спорт после долгого перерыва, начало положено, иди к своей цели, к своей мечте, а мы будем болеть и поддерживать тебя".

Чемпионат Европы завершится 29 января.

Поздравляю Женечку и Анечку с триумфом на Чемпионате Европы ! Вы -умницы !!! Высокая планка взята и она поднимается все выше и выше с новыми рекордами и новыми победами ! И конечно же хочу поздравить Каролину , знаю как тяжело возвращаться в спорт после долгого перерыва ! Начало положено , Каролина , иди к своей цели , к своей мечте ! А мы будем болеть и поддерживать тебя ! Алексей Николаевич , Вы -волшебник ! Вы -гений , наш Великий и Мудрейший тренер !

Фото опубликовано Евгений Плющенко (@plushenkoofficial)

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