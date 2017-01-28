Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Уфа" намерена подписать полноценный контракт с Беленовым в ближайшие дни

Спорт
28 января, 12:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС
Ранее голкипер отправился с "Уфой" на второй сбор на Кипр
Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Беленов

Александр Беленов

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Футбольный клуб "Уфа" намерен в ближайшие дни подписать полноценный контракт с вратарем "Анжи" Александром Беленовым. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов.

Смотрите также
Александр Беленов (справа)
Вратарь "Анжи" Беленов отправился на сбор с "Уфой"

Беленов отправился с "Уфой" на второй сбор на Кипр, который начался в четверг.

На вопрос, почему контракт с 30-летним голкипером до сих пор не подписан, Газизов ответил: "Я прилечу 29-го на Кипр, все будет нормально. Есть кое-какие шероховатости, которые надо убрать, это не связано с игроком. У него осталось несколько месяцев контракта с "Анжи", и мы хотим подписать с ним полноценный контракт".

Беленов подписал контракт с "Анжи" перед началом текущего сезона, однако в декабре после смены главного акционера махачкалинский клуб объявил о том, что готов расстаться с лидерами команды. Голкипер без замен отыграл все 17 матчей команды в первой части чемпионата страны и пропустил 18 мячей (7 игр "на ноль").

По итогам сезонов-2012/13 и 2013/14 голкипер был включен в список 33 лучших игроков чемпионата страны. Он неоднократно вызывался в сборную России, но на поле в ее составе не выходил.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
В других СМИ
Реклама
Фото
Евгения Медведева с золотой медалью чемпионата Европы по фигурному катанию 2017 года
10
На вершине мира: Медведева выиграла чемпионат Европы с двумя мировыми рекордами
6
ЖХЛ представила календарь на 2017 год с хоккеистками чемпионата
15
Человек, который изменил все: Берни Экклстоун покинул пост главы "Формулы-1"
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве сотрудники ДПС задержали автомобиль Мары Багдасарян за нарушение ПДД
2
В Минске скончался народный артист Белоруссии Александр Тиханович
3
Посольство России в Лондоне ответило на предупреждение Терезы Мэй в стихах
4
Женщина с ребенком получили травмы, упав на рельсы в московском метро
5
СМИ: спецслужбы Норвегии обвинили РФ в попытках повлиять на решение Нобелевского комитета
6
На остановке в Москве автомобиль сбил людей
7
Паспорта и водительские права можно будет получать в МФЦ с 1 февраля
Темы дня
Реклама