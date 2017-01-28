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Серена Уильямс в седьмой раз в карьере выиграла Australian Open

Спорт
28 января, 13:01 дата обновления: 28 января, 13:07 UTC+3
Американка выиграла 23-й турнир серии Большого шлема в одиночном разряде и превзошла рекорд немецкой теннисистки Штеффи Граф
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Серена Уильямс

Серена Уильямс

© AP Photo/Aaron Favila

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Американская теннисистка Серена Уильямс победила свою сестру Винус со счетом 6:4, 6:4 в финальном матче Открытого чемпионата Австралии - первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $37,5 млн).

Уильямс, выиграв 23-й турнир серии Большого шлема в одиночном разряде, превзошла рекорд немецкой теннисистки Штеффи Граф (22) в Открытой эре (период с 1968 года по настоящее время, в котором все игроки, включая любителей, получили право участвовать в любых соревнованиях).
Абсолютный рекорд по количеству побед на турнирах Большого шлема принадлежит австралийке Маргарет Корт (24 титула, 11 из которых были завоеваны в Открытую эру). Также Корт занимает первое место по общему числу трофеев среди теннисисток (одиночный и парный разряды, а также микст) - 64 выигранных турнира.

Корт - единственная теннисистка в истории, выигрывавшая четыре турнира Большого шлема за календарный год в двух разрядах: одиночном (1970) и миксте (1963). Кроме того, Корт чаще всех была первой на Открытом чемпионате Австралии - 11 раз (семь раз после 1968 года), на втором месте по количеству выигрышей турнира в Мельбурне идет Серена Уильямс (семь раз).

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Сестры Уильямс провели 28-ю очную встречу. В финалах турниров WTA они играли друг против друга 12 раз, причем девять из них - в решающих матчах турниров серии Большого шлема. Свой первый матч они также провели на Открытом чемпионате Австралии - в 1998 году, тогда во встрече второго круга сильнее оказалась Винус - 7:6 (7:4), 6:1. Общая статистика игр Серены и Винус Уильямс - 17:11.

Серена и Винус Уильямс - единственные в современной истории тенниса сестры, бывшие первыми "ракетками" мира как в парном разряде (в сумме восемь недель), так и в одиночном (Серена - более 179 недель, Винус - 11). В парном разряде американки являются 22-кратными победительницами турниров WTA. В одиночном в активе Серены 72 титула WTA, у Винус - 49 трофеев (из них семь побед на турнирах Большого шлема).

Серена Уильямс является самой возрастной победительницей турниров серии Большого шлема. Выиграв Открытый чемпионат Австралии, она превзошла собственное достижение, которое она установила на Уимблдонском турнире 2016 года, победив в решающем матче немку Ангелик Кербер. В день финала Открытого чемпионата Австралии - 2017 спортсменке было 35 лет 4 месяца и 2 дня, также Серене принадлежит рекорд по общему числу побед в основной сетке турниров Большого шлема среди женщин (316). Предыдущее достижение принадлежало чешке Мартине Навратиловой (309). Американка превзошла его, выиграв первый матч на нынешнем турнире.

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