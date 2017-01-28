Дворкович: РЖД отказались от увеличения бюджета ФК "Локомотив"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Госкомпании выполняют поручение президента РФ по сокращению финансирования профессионального спорта, в частности, РЖД не стали увеличивать бюджет московского футбольного клуба "Локомотив". Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

РЖД являются генеральным спонсором "Локомотива". По итогам Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, который состоялся в октябре, правительству РФ было дано поручение подготовить и представить предложения по поэтапному сокращению финансирования профессионального спорта и увеличению финансирования массового спорта из бюджетной системы РФ и средств государственных корпораций (государственных компаний, акционерных обществ с государственным участием).

"Я не помню, чтобы речь действительно шла о законопроекте. Но что касается государства, то приоритет отдается массовому спорту, физической культуре, а не профессиональному спорту. Государственные компании сейчас смотрят, как можно более рационально использовать соответствующие средства. Это в том числе касается РЖД, мы отказались от увеличения бюджета "Локомотива", - сказал он.

По словам Дворковича, сейчас госкомпании оптимизируют расходы на поддержку профессионального спорта. "В целом бюджеты сейчас находятся под пристальным вниманием всех клубов. Этим сейчас занимаются все компании, так что поручение выполняется", - заявил Дворкович.

Бюджет "Локомотива" в 2016 году составлял 5,4 млрд рублей с учетом налогов. По словам председателя совета директоров клуба Анатолия Мещерякова, бюджет "Локомотива" на 2017 год отличается незначительно.