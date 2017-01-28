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Ассоциация зимних видов спорта обсудит доклад Макларена с WADA в феврале

Спорт
28 января, 13:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС
Встреча состоится 21 и 22 февраля
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МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Ассоциация международных зимних олимпийских федераций (AIOWF) проведет встречу со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в конце февраля для обсуждения доклада независимой комиссии агентства под руководством Ричарда Макларена о допинге в России. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

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После публикации второй части доклада независимой комиссии WADA МОК объявил о начале расследования в отношении 28 российских спортсменов-участников зимних Игр в Сочи. После этого Международный союз биатлонистов объявил о временном отстранении двух россиян, которыми являются Ольга Вилухина, на счету которой две серебряные награды Игр в Сочи, а также серебряный призер Олимпиады-2014 Яна Романова. Решение обнародовала и Международная федерация лыжных видов спорта, отстранившая шесть лыжников от стартов, в числе которых олимпийский чемпион Сочи Александр Легков и серебряный призер Игр Максим Вылегжанин.

"Все заявления относительно Олимпийских игр 2014 года подпадают под юрисдикцию Международного олимпийского комитета (МОК), а вопросы относительно нарушений вне ОИ находятся под нашей ответственностью, - говорится в заявлении AIOWF. - В некоторых случаях временные отстранения должны быть сняты из-за отсутствия доказательств, в этом контексте мы с нетерпением ждем встречи с WADA 21 и 22 февраля для рассмотрения деталей и выводов из доклада Макларена".

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После публикации второй части доклада независимой комиссии WADA МОК объявил о начале расследования в отношении 28 российских спортсменов-участников зимних Игр в Сочи. После этого Международный союз биатлонистов объявил о временном отстранении двух россиян, которыми являются Ольга Вилухина, на счету которой две серебряные награды Игр в Сочи, а также серебряный призер Олимпиады-2014 Яна Романова. Решение обнародовала и Международная федерация лыжных видов спорта, отстранившая шесть лыжников от стартов, в числе которых олимпийский чемпион Сочи Александр Легков и серебряный призер Игр Максим Вылегжанин.

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