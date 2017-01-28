Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперт: биатлонист Логинов серьезно усилит эстафетную команду сборной России на ЧМ

Спорт
28 января, 13:20 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
По словам двукратного олимпийского чемпиона Дмитрия Васильева, Логинов успешным выступлением на ЧЕ подтвердил свои притязания на мировой уровень
Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Логинов

Александр Логинов

© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

МОСКВА, 28 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Мужская эстафетная команда сборной России в преддверии чемпионата мира по биатлону получит серьезное усиление в лице Александра Логинова. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

Смотрите также
Александр Логинов
Россиянин Логинов стал победителем гонки преследования на ЧЕ по биатлону

В субботу Логинов стал победителем гонки преследования на чемпионате Европы, который проходит в польском городе Душники-Здруй. Второе место занял его соотечественник Евгений Гараничев. Ранее на турнире Логинов выиграл индивидуальную гонку и стал вторым в спринте.

"Логинов подтвердил свои притязания на мировой уровень, на лидерство в мировом биатлоне. Саша на протяжении всего сезона показывал хорошие результаты и сегодня лишний раз доказал это. А Жене Гараничеву нужна была медаль, чтобы подкрепить себя психологически, потому что до этого он выступал невнятно. Чувствовалось, что он был в себе не уверен", - отметил Васильев.

Смотрите также
Ирина Старых
Эксперт: биатлонистов Логинова и Старых нужно пригласить на чемпионат мира

"Эти две медали принесли дополнительный психологический стимул для выступления на чемпионате мира, - продолжил он. - Скорее всего, Логинов и Гараничев поедут на мировое первенство и укрепят нашу команду. В этом плане наша эстафетная группа смотрится проблематичной для наших оппонентов".

"У меня нет сомнений, что Логинов будет в (эстафетной) команде. Троица уже определилась, если все будет хорошо, то Антон Шипулин, Максим Цветков и Антон Бабиков должны быть в команде. Думаю, что Логинов укрепит этот коллектив", - резюмировал эксперт.

Чемпионат мира пройдет с 9 по 19 февраля в австрийском Хохфильцене.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Чемпионат мира по биатлону
В других СМИ
Реклама
Фото
Евгения Медведева с золотой медалью чемпионата Европы по фигурному катанию 2017 года
10
На вершине мира: Медведева выиграла чемпионат Европы с двумя мировыми рекордами
6
ЖХЛ представила календарь на 2017 год с хоккеистками чемпионата
15
Человек, который изменил все: Берни Экклстоун покинул пост главы "Формулы-1"
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве сотрудники ДПС задержали автомобиль Мары Багдасарян за нарушение ПДД
2
В Минске скончался народный артист Белоруссии Александр Тиханович
3
Посольство России в Лондоне ответило на предупреждение Терезы Мэй в стихах
4
Женщина с ребенком получили травмы, упав на рельсы в московском метро
5
СМИ: спецслужбы Норвегии обвинили РФ в попытках повлиять на решение Нобелевского комитета
6
На остановке в Москве автомобиль сбил людей
7
Паспорта и водительские права можно будет получать в МФЦ с 1 февраля
Темы дня
Реклама