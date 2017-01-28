Агент: переговоры Будковского с "Анжи" должны завершиться через пару дней

МОСКВА, 28 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Переговоры украинского нападающего "Шахтера" Филиппа Будковского с футбольным клубом "Анжи" должны завершиться через пару дней. Об этом ТАСС сообщил агент 24-летнего форварда Вадим Шаблий.

Ранее стало известно, что Будковский продлил контракт с донецким "Шахтером" на 3,5 года.

"Он продлил контракт с "Шахтером" на 3,5 года и в ближайшее время поедет в расположение одного из клубов. С "Анжи" переговоры об аренде продолжаются, через пару дней все должно определиться", - сказал Шаблий.

В текущем сезоне Будковский сыграл за "Анжи", в котором находился в аренде, 17 матчей чемпионата России и две игры Кубка страны, в которых забил пять голов.