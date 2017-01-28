Агент: переговоры Будковского с "Анжи" должны завершиться через пару дней

Патрушев сомневается в эффективности работы руководства краснодарского ВК "Динамо"Спорт 28 января, 13:31
Гендиректор "Уфы": возможные махинации в товарищеских матчах должны разбирать УЕФА и ФИФАСпорт 28 января, 13:29
Агент: переговоры Будковского с "Анжи" должны завершиться через пару днейСпорт 28 января, 13:24
Эксперт: биатлонист Логинов серьезно усилит эстафетную команду сборной России на ЧМСпорт 28 января, 13:20
Дворкович: РЖД отказались от увеличения бюджета ФК "Локомотив"Спорт 28 января, 13:05
Серена Уильямс в седьмой раз в карьере выиграла Australian OpenСпорт 28 января, 13:01
"Уфа" намерена подписать полноценный контракт с Беленовым в ближайшие дниСпорт 28 января, 12:42
Плющенко: Медведева и Погорилая взяли высокую планку, успешно выступив на ЧЕСпорт 28 января, 12:38
Россиянин Логинов стал победителем гонки преследования на ЧЕ по биатлонуСпорт 28 января, 12:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Переговоры украинского нападающего "Шахтера" Филиппа Будковского с футбольным клубом "Анжи" должны завершиться через пару дней. Об этом ТАСС сообщил агент 24-летнего форварда Вадим Шаблий.
Ранее стало известно, что Будковский продлил контракт с донецким "Шахтером" на 3,5 года.
"Он продлил контракт с "Шахтером" на 3,5 года и в ближайшее время поедет в расположение одного из клубов. С "Анжи" переговоры об аренде продолжаются, через пару дней все должно определиться", - сказал Шаблий.
В текущем сезоне Будковский сыграл за "Анжи", в котором находился в аренде, 17 матчей чемпионата России и две игры Кубка страны, в которых забил пять голов.