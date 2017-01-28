Гендиректор "Уфы": возможные махинации в товарищеских матчах должны разбирать УЕФА и ФИФА

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Возможные судейские махинации в товарищеских матчах, в которых приняли участие "Уфа" и пермский "Амкар", должны рассматривать компетентные органы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА). Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.

Ранее румынская Gazeta Sporturilor сообщила, что один действующий и трое бывших футбольных арбитра из Румынии обслуживали пять товарищеских встреч на сборах в Турции и на Кипре, в том числе с участием российских клубов "Амкар" (с "Ботошани", 0:3) и "Уфа" (с "Клужем", 0:2), представляясь выходцами из других стран. Встречи отмечены рядом странных судейских решений и резким движением букмекерских коэффициентов. Издание отмечает, что судьи и организаторы матчей входят в преступную группировку, которая занимается организацией договорных встреч с целью обогащения на ставках (в том числе - незаконных).

"Если такая ситуация произошла, я верю. Все может быть. Потому что судейство было не очень хорошим", - заявил Газизов.

"Это не мое дело разбираться с таким, это грязное дело. Но наш клуб теперь будет более детально относиться к назначению судей. Это все, что мы можем сделать. А так в этом должны разобраться определенные органы УЕФА и ФИФА", - отметил собеседник ТАСС.

На вопрос, не опасается ли он, что ситуация может плохо сказаться на имидже клуба, гендиректор уфимцев ответил: "А что нас может коснуться? Мы играли в свою игру; даже Сергей Богданович (Семак, главный тренер уфимцев. - Прим. ТАСС) в перерыве сказал: играем, не смотрим на судей, у нас есть своя работа, и я благодарен ребятам за то, что они выполняли то, что им говорит тренер. У нас есть полное видео матча, и разбор мы определенный делали, но на судей внимания не обращали: все-таки это товарищеский матч, тут важна работа игроков".

Такие ситуации были в прошлом году

Газизов также рассказал, что клуб уже попадал в подобные ситуации на сборах в прошлом году.

"Могу сказать одно: когда мы ехали на матч, спросили у организаторов, кто будет судить игру, чтобы не произошло того, что было в прошлом году. А такие ситуации были и в прошлом году. Был вопрос с "Уралом", когда Спартак Гогниев специально пробил мимо, я это помню. Был такой момент, можете покопаться, происходил такой небольшой беспредел; но там вопрос, скорее, касался самого уровня судейства: арбитраж был не самого высокого качества, и на это мы хотя бы как-то делали скидку", - сказал он.

"Когда мы ехали, знали, что будут кипрские судьи, после матча нам подтвердили, что это киприоты. С нами судьи, само собой, разговаривали на английском. Мы сказали, что больше с ними дела иметь не будем. Следующую игру судили наши ребята и отработали хорошо", - также отметил гендиректор "Уфы".

Федерация футбола Румынии уже проводит собственное расследование обстоятельств происшествия. Исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов ранее заявил ТАСС, что клуб не видит смысла разбираться в этой ситуации.