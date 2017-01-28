Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Источник: "Томь" просматривает Чеминаву и черногорца Миюшковича

Спорт
28 января, 14:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС
Оба футболиста приехали на сбор томичей в Турции за свой счет
Поделиться
Материал из 1 страницы
Неманья Миюшкович (справа на переднем плане)

Неманья Миюшкович (справа на переднем плане)

© EPA/GEORGI LICOVSKI

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Защитники Игорь Чеминава и серб Неманья Миюшкович находятся на просмотре в футбольном клубе "Томь". Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Оба игрока приехали на сбор томичей в Турции за свой счет.

Смотрите также
Альберт Риера
ФК "Томь" намерен подписать контракт с бывшим полузащитником сборной Испании Риерой

25-летний Чеминава является воспитанником санкт- петербургского "Зенита", однако за основной состав сине- бело-голубых провел всего четыре матча. Защитник также выступал за "Сибирь", эстонский "Калев" (51 матч, 5 голов). В феврале прошлого года игрок подписал контракт с подольским "Витязем". Чеминава не раз призывался в молодежные сборные страны разных возрастов.

Права на 24-летнего Миюшковича принадлежат македонскому "Вардару", за который за последние полтора сезона центральный защитник провел 29 встреч (2 мяча), в том числе три в квалификации Лиги чемпионов. Ранее игрок выступал за ОФК из Белграда, московское "Динамо" и пермский "Амкар", в которых черногорец играл с 2010 по 2012 год в молодежном составе, "Сараево" и черногорский "Рудар".

"Томь", которая пробилась в премьер-лигу по итогам прошлого сезона, после 17 туров чемпионата страны занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице с девятью очками. Клуб испытывает серьезные проблемы с финансированием, не платит зарплату игрокам, тренерскому штабу и персоналу с лета 2016 года и уже потеряла во время зимнего перерыва в чемпионате более десятка футболистов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
В других СМИ
Реклама
Фото
Серена Уильямс
17
Серена Уильямс в седьмой раз в карьере выиграла Australian Open
Евгения Медведева с золотой медалью чемпионата Европы по фигурному катанию 2017 года
10
На вершине мира: Медведева выиграла чемпионат Европы с двумя мировыми рекордами
6
ЖХЛ представила календарь на 2017 год с хоккеистками чемпионата
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
РФ готова принять сотрудников украинской самолетостроительной компании "Антонов"
2
В Минске скончался народный артист Белоруссии Александр Тиханович
3
В Москве сотрудники ДПС задержали автомобиль Мары Багдасарян за нарушение ПДД
4
Женщина с ребенком получили травмы, упав на рельсы в московском метро
5
В интернете появилось видео ДТП на Кутузовском проспекте
6
В Петербурге прошел митинг против передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ
7
"Московский метрополитен": женщина и ребенок сами упали на рельсы на станции "Молодежная"
Темы дня
Реклама