Источник: "Томь" просматривает Чеминаву и черногорца Миюшковича

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Защитники Игорь Чеминава и серб Неманья Миюшкович находятся на просмотре в футбольном клубе "Томь". Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Оба игрока приехали на сбор томичей в Турции за свой счет.

25-летний Чеминава является воспитанником санкт- петербургского "Зенита", однако за основной состав сине- бело-голубых провел всего четыре матча. Защитник также выступал за "Сибирь", эстонский "Калев" (51 матч, 5 голов). В феврале прошлого года игрок подписал контракт с подольским "Витязем". Чеминава не раз призывался в молодежные сборные страны разных возрастов.

Права на 24-летнего Миюшковича принадлежат македонскому "Вардару", за который за последние полтора сезона центральный защитник провел 29 встреч (2 мяча), в том числе три в квалификации Лиги чемпионов. Ранее игрок выступал за ОФК из Белграда, московское "Динамо" и пермский "Амкар", в которых черногорец играл с 2010 по 2012 год в молодежном составе, "Сараево" и черногорский "Рудар".

"Томь", которая пробилась в премьер-лигу по итогам прошлого сезона, после 17 туров чемпионата страны занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице с девятью очками. Клуб испытывает серьезные проблемы с финансированием, не платит зарплату игрокам, тренерскому штабу и персоналу с лета 2016 года и уже потеряла во время зимнего перерыва в чемпионате более десятка футболистов.