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"Динамо" намерено летом выкупить футболиста Панченко у ЦСКА

Спорт
28 января, 14:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС
Футболист перешел в "Динамо" из ЦСКА на правах аренды перед началом сезона
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Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Футбольный клуб "Динамо" не собирается расставаться с нападающим Кириллом Панченко и по окончании сезона планирует воспользоваться опцией выкупа игрока у ЦСКА. Об этом ТАСС заявил главный селекционер бело-голубых Геннадий Голубин.

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Панченко перешел в "Динамо" из ЦСКА на правах аренды перед началом сезона. Агент и отец игрока Виктор Панченко ранее рассказал ТАСС, что ЦСКА сделал предложение о возвращении игрока уже зимой, однако вернуть его можно только с согласия бело-голубых и самого нападающего. В январе также появилась информация, что "Динамо" может выкупить права на игрока в зимнее трансферное окно и в феврале продать в "Локомотив".

"Он сейчас в команде, и мы рассчитываем на него. Более того, мы собираемся выкупить его контракт, когда нам позволит ситуация. Подобной опцией мы собираемся воспользоваться летом", - сказал Голубин.

Панченко в текущем сезоне является лучшим бомбардиром команды и Футбольной национальной лиги (ФНЛ) - в 21 игре на счету 27-летнего форварда 15 мячей. В октябре Панченко получил первый вызов в основную сборную России, а в ноябре дебютировал за нее, выйдя на замену в матче с катарцами (1:2).

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