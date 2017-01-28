"Феррари" опровергла информацию, что команда назовет болид в честь погибшего Бьянки

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МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Феррари" не будет называть новый болид на сезон 2017 года в честь погибшего гонщика Жюля Бьянки. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.
Ранее издание Marca со ссылкой на страницу одного из спонсоров "Феррари" - банка "Сантандер" в Twitter сообщило, что новый болид получит название SF17-JB, где SF означает "Scuderia Ferrari", а JB - инициалы гонщика. Однако позднее соответствующий твит был удален, а в банке извинились и заявили, что информация не является официальной. В команде "Феррари" также опровергли эту информацию.
Француз скончался в июле 2015 года на 26-м году жизни в больнице спустя девять месяцев после того, как попал в аварию на Гран-при Японии. Тогда на трассу выехала машина безопасности из-за схода с трассы немца Адриана Сутиля из команды "Заубер", а в этом же месте с трассы вылетел Бьянки и врезался в трактор, который эвакуировал болид немца. В бессознательном состоянии француз был доставлен в больницу и прооперирован, после чего впал в кому.