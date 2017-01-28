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Российская саночница Иванова заняла 11-е место на чемпионате мира

Спорт
28 января, 14:42 UTC+3 ИНСБРУК корр. ТАСС, Альберт Стародубцев
Золото завоевала немка Татьяна Хюфнер
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Татьяна Иванова

Татьяна Иванова

© EPA/ANDREAS SCHAAD, архив

ИНСБРУК /Австрия/, 28 января. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская саночница Татьяна Иванова заняла 11-е место в женских соревнованиях на чемпионате мира, который проходит в австрийском Инсбруке. Россиянка показала результат 1 минута 20,103 секунды.

Победу одержала немка Татьяна Хюфнер (1.19,712), второй стала американка Эрин Хэмлин (1.19,925), третьей - канадка Кимберли Макрэй (1.19,952).

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Другая россиянка Екатерина Батурина стала 12-й (1.20,196), Виктория Демченко - 13-й (1.20,205).

На чемпионате мира 2016 года, который проходил в немецком Кенигзее, в женской одиночной гонке Иванова стала бронзовым призером, Демченко заняла 10-е место, Батурина - 13-е.

Последний раз на чемпионате мира в Инсбруке отечественные саночницы становились призерами в 1977 году. Тогда будущая победительница Игр-1980 Вера Зозуля завоевала серебро. Последняя победа на этапах Кубка мира в Инсбруке датируется декабрем 1988 года, когда советская спортсменка Юлия Антипова показала лучший результат. Последнюю медаль на этой австрийской трассе отечественные саночницы выигрывали в сезоне 1989/90 - Лилия Лудан сумела завоевать серебро. Представительницам сборной России в личных соревнованиях пока ни разу не удавалось стать призерами в Инсбруке как на чемпионатах мира, так и на этапах мирового Кубка.

Чемпионат мира завершится в воскресенье.

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