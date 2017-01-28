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Около 90 тысяч болельщиков посетят бой Кличко-Джошуа на "Уэмбли"

Спорт
28 января, 14:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС
Поединок состоится 29 апреля
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Энтони Джошуа и Владимир Кличко

Энтони Джошуа и Владимир Кличко

© EPA/ANDY RAIN

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Около 90 тысяч болельщиков посетят поединок между бывшим чемпионом мира по трем престижным версиям украинцем Владимиром Кличко и обладателем титула Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа на лондонском стадионе "Уэмбли". Об этом сообщает немецкая газета Bild.

Смотрите также
Энтони Джошуа и Владимир Кличко (слева направо) на стадионе "Уэмбли"
Продажи билетов на бой Кличко - Джошуа побили кассовый рекорд "Уэмбли"

Ранее сообщалось, что на поединок продано более 80 тысяч билетов, что является кассовым рекордом стадиона. Предыдущий рекорд арены на боксерских боях был установлен в 2014 году перед поединком между британцами Карлом Фрочем и Джорджем Гроувзом (около 77 тысяч).

Поединок, на кону которого, помимо титула IBF, будет стоять пояс "суперчемпиона" мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), состоится 29 апреля. Изначально бой между боксерами был запланирован на 10 декабря, однако 40-летний Кличко травмировал ногу и отказался от поединка.

За карьеру Кличко провел 68 боев, одержав 64 победы (53 нокаутом) при четырех поражениях, в ноябре 2015 года он проиграл британцу Тайсону Фьюри по очкам и потерял три титула чемпиона мира по престижным версиям, с тех пор на ринг не выходил. 27-летний Джошуа до сих пор остается непобежденным на профессиональном ринге, он одержал 18 побед (все - нокаутом).

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