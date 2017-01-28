Эксперт: исход финала Australian Open между сестрами Уильямс закономерен

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Веха Открытой эры тенниса: 23-й титул Серены Уильямс и другие рекорды Большого шлемаСпорт 28 января, 14:02
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МОСКВА, 28 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Победа Серены Уильямс над сестрой Винус в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису закономерна. Таким мнением с ТАСС поделился заслуженный тренер России Виктор Янчук.
Серена Уильямс в седьмой раз в карьере выиграла Australian Open
В субботу Серена Уильямс обыграла Винус со счетом 6:4, 6:4 и в седьмой раз в карьере стала победительницей Открытого чемпионата Австралии.
"Исход финала закономерен, так как Серена на сегодняшний день сильнее Винус, она не давала повода в ней сомневаться, играет стабильно и заслуженно побеждает. Было бы странно и удивительно, если бы победу одержала Винус, если говорить только о спортивной стороне дела", - сказал Янчук.
Также заслуженный тренер России обратил внимание на отсутствие прогресса в мировом женском теннисе.
"Давайте вспомним, когда сестры Уильямс впервые между собой сыграли в финале турнира Большого шлема. Это было в начале 2000-х годов, тогда у меня сложилось впечатление, что Винус не выкладывалась полностью, она была лидером мирового тенниса, поэтому я думаю, дело было семейное и Винус отдала победу Серене. Сейчас возникает грусть от того, что время повернулось вспять, женский теннис омрачен отсутствием прогресса и отсутствием новых имен. Может быть, новые спортсменки еще появятся и расцветут", - подытожил Янчук.
Серена Уильямс побила рекорд Штеффи Граф по числу побед на турнирах Большого шлема в Открытую эру, победив в 23-й раз в карьере.