Российский скелетонист Третьяков занял первое место на этапе КМ в Германии

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Россиянин Александр Третьяков занял первое место на этапе Кубка мира по скелетону, который прошел в немецком Кенигзее. Он показал результат - 1 минута 40,41 секунды.

Вторым стал представитель Южной Кореи Юн Сон Бин (отставание - 0,05 секунды), третьим - немец Александр Гасснер (+0,19).

Россиянин Константин Хорошко показал 21-й результат, Артем Дроздов - 25-й.

В общем зачете Кубка мира Третьяков занимает шестое место (1052 очка). Лидирует Юн Сон Бин (1213).

Следующий этап Кубка мира пройдет в австрийском Игльсе 3 февраля.