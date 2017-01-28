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Российский скелетонист Третьяков занял первое место на этапе КМ в Германии

Спорт
28 января, 15:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС
Константин Хорошко показал 21-й результат, Артем Дроздов - 25-й
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Александр Третьяков

Александр Третьяков

© EPA/KERSTIN JOENSSON

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Россиянин Александр Третьяков занял первое место на этапе Кубка мира по скелетону, который прошел в немецком Кенигзее. Он показал результат - 1 минута 40,41 секунды.

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Вторым стал представитель Южной Кореи Юн Сон Бин (отставание - 0,05 секунды), третьим - немец Александр Гасснер (+0,19).

Россиянин Константин Хорошко показал 21-й результат, Артем Дроздов - 25-й.

В общем зачете Кубка мира Третьяков занимает шестое место (1052 очка). Лидирует Юн Сон Бин (1213).

Следующий этап Кубка мира пройдет в австрийском Игльсе 3 февраля.

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