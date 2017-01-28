Российский скелетонист Третьяков занял первое место на этапе КМ в Германии

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МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Россиянин Александр Третьяков занял первое место на этапе Кубка мира по скелетону, который прошел в немецком Кенигзее. Он показал результат - 1 минута 40,41 секунды.
Вторым стал представитель Южной Кореи Юн Сон Бин (отставание - 0,05 секунды), третьим - немец Александр Гасснер (+0,19).
Россиянин Константин Хорошко показал 21-й результат, Артем Дроздов - 25-й.
В общем зачете Кубка мира Третьяков занимает шестое место (1052 очка). Лидирует Юн Сон Бин (1213).
Следующий этап Кубка мира пройдет в австрийском Игльсе 3 февраля.