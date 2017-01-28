Тренеры сборной России пока не могут понять причины неудачи саночницы Ивановой на ЧМ

ИНСБРУК /Австрия/, 28 января. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Тренерский штаб сборной России по санному спорту пока не может объяснить, почему лидер женской команды Татьяна Иванова показала очень низкий для себя результат в первом заезде на чемпионате мира в австрийском Инсбруке. Об этом сообщил ТАСС главный тренер национальной команды Альберт Демченко.

Иванова, на прошлом ЧМ в немецком Кенигзее ставшая бронзовым призером, на этот раз заняла только 11-е место. Россиянка показала результат 1 минута 20,103 секунды. Победу одержала немка Татьяна Хюфнер (1.19,712), второй стала американка Эрин Хэмлин (1.19,925), третьей - канадка Кимберли Макрэй (1.19,952). В первом заезде лидер женской сборной России показала только 14-й результат, который лишил ее возможности бороться за награды чемпионата.

"Мы пока не можем найти причины того, почему Иванова так медленно проехала первый заезд, - признался Демченко. - Она прекрасно стартовала, но затем после выхода из круга секундомер зафиксировал большое отставание. Могу сказать, что никаких видимых ошибок при прохождении трассы не было".

"Дело здесь и не в инвентаре, - продолжил собеседник ТАСС. - Второй заезд Татьяна провела на этих же санях в таких же погодных условиях и показала четвертое время. Если бы она выступила также и в первом заезде, то могла бы бороться за награды. Вечером будем дальше анализировать причины неудачного первого заезда".

Другая россиянка Екатерина Батурина стала 12-й (1.20,196), Виктория Демченко - 13-й (1.20,205).