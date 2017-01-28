Пирс и Континен победили братьев Брайанов в финале Australian Open

Хоккеист "Филадельфии" Мэйсон подарил мальчику новую вратарскую форму взамен украденнойСпорт 28 января, 16:25
Саночница Демченко считает, что трасса ЧМ в Инсбруке ей не подходитСпорт 28 января, 16:11
Зубков: скелетонист Третьяков является фаворитом чемпионата мираСпорт 28 января, 15:52
Старых выиграла гонку преследования на чемпионате Европы по биатлонуСпорт 28 января, 15:32
Источник: "Локомотив" достиг договоренности о подписании контракта с ФарфаномСпорт 28 января, 15:29
Иванова считает, что причины ее неудачи на ЧМ не связаны с качеством санейСпорт 28 января, 15:27
Пирс и Континен победили братьев Брайанов в финале Australian OpenСпорт 28 января, 15:18
Боксера Барроса не допустили до титульного боя из-за гепатитаСпорт 28 января, 15:15
Тренеры сборной России пока не могут понять причины неудачи саночницы Ивановой на ЧМСпорт 28 января, 15:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Американские теннисисты Боб и Майк Брайаны проиграли австралийцу Джону Пирсу и финну Хенри Континену финальном матче Открытого чемпионата Австралии (общий призовой фонд - $37,5 млн) в парном разряде.
Встреча продолжалась 1 час 15 минут и завершилась со счетом 7:5, 7:5.
Серена Уильямс в седьмой раз в карьере выиграла Australian Open
На счету американских теннисистов шесть побед на Открытом чемпионате Австралии и 16 - на турнирах серии Большого шлема в парном разряде. Также американцы являются олимпийскими чемпионами Игр-2012 в Лондоне, бронзовыми призерами ОИ-2008 в Пекине и трехкратными победителями Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Братьям Брайанам принадлежит рекорд по продолжительности пребывания на первой позиции парного рейтинга ATP (413 недель).
Победа стала для Пирса и Континена первой на турнирах серии Большого шлема, ранее лучшим достижением теннисистов был выход в 1/4 финала Уимблдонского турнира 2016 года.