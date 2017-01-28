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Пирс и Континен победили братьев Брайанов в финале Australian Open

Спорт
28 января, 15:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС
Для австралийско-финской пары эта победа стала первой на турнирах серии Большого шлема
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Хенри Континен и Джон Пирс

Хенри Континен и Джон Пирс

© EPA/TRACEY NEARMY

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Американские теннисисты Боб и Майк Брайаны проиграли австралийцу Джону Пирсу и финну Хенри Континену финальном матче Открытого чемпионата Австралии (общий призовой фонд - $37,5 млн) в парном разряде.

Встреча продолжалась 1 час 15 минут и завершилась со счетом 7:5, 7:5.

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© AP Photo/Aaron Favila

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На счету американских теннисистов шесть побед на Открытом чемпионате Австралии и 16 - на турнирах серии Большого шлема в парном разряде. Также американцы являются олимпийскими чемпионами Игр-2012 в Лондоне, бронзовыми призерами ОИ-2008 в Пекине и трехкратными победителями Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Братьям Брайанам принадлежит рекорд по продолжительности пребывания на первой позиции парного рейтинга ATP (413 недель).

Победа стала для Пирса и Континена первой на турнирах серии Большого шлема, ранее лучшим достижением теннисистов был выход в 1/4 финала Уимблдонского турнира 2016 года.

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