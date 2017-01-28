Иванова считает, что причины ее неудачи на ЧМ не связаны с качеством саней

ИНСБРУК /Австрия/, 28 января. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Лидер сборной России Татьяна Иванова, занявшая в женской классической гонке на чемпионате мира по санному спорту 11-е место, не считает, что причины ее неудачного выступления кроются в инвентаре. Об этом она сообщила ТАСС.

В первом заезде лидер женской сборной России показала 14-й результат, который практически лишил ее возможности бороться за награды чемпионата. Второй заезд россиянке удался лучше, в нем Иванова показала четвертое время. Днем ранее спортсменка заняла шестое место в спринте.

"По сравнению с пятничным спринтом, сегодняшняя гонка у меня не сложилась - вчера я конкурировала на равных с лидерами и уступила им буквально несколько тысячных, то сегодня сложилось все по-другому, - отметила Иванова. - Я не знаю, что случилось в первом заезде. Результат второго заезда оказался немного лучше первого, и мне удалось немного исправить положение. Но после первого заезда был очень большой проигрыш, который не позволил в итоге бороться за награды".

"Я очень хорошо проехала по трассе, и никто не может понять, что случилось, - продолжила собеседница ТАСС. - Спросила у тренеров, посмотрела видеозапись своего заезда - там не было никаких ошибок. Не думаю, что причины в инвентаре. Я выступала на этих санях здесь на тренировках, во вчерашнем спринте, и все было нормально".

В субботу также будут разыграны медали в соревнованиях мужских экипажей саней-двоек.