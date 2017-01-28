Источник: "Локомотив" достиг договоренности о подписании контракта с Фарфаном

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" достиг договоренности о подписании контракта с перуанским полузащитником Джефферсоном Фарфаном. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к клубу.

"Фарфан прошел медосмотр в клинике в одной из европейский стран и теперь едет в расположение "Локомотива" для подписания контракта. Это произойдет не сегодня, но уже есть договоренность о подписании. В ближайшие дни должны объявить официально", - сказал источник.

Ранее "Локомотив" на своей странице в социальной сети Twitter опубликовал видео, где показано, как на игровую клубную футболку наносится восьмой номер. По словам источника, именно под этим номером будет выступать Фарфан. В ПСВ, "Шальке" и "Аль-Джазире" перуанский нападающий играл под 17-м номером, однако в "Локомотиве" данный номер занят защитником Тарасом Михаликом.

Комментариев клуба и представителей 32-летнего игрока получить пока не удалось.

Фарфан выступал за перуанский клуб "Альянса Лима" (77 матчей, 28 мячей), голландский ПСВ (118, 57), с которым четыре раза выиграл чемпионат страны, "Шальке" (170, 39), с которым завоевал Кубок и Суперкубок Германии. В немецком клубе тогда также работал нынешний спортивный директор "Локомотива" Эрик Штоффельсхаус. Последним клубом игрока была "Аль-Джазира" из ОАЭ (12, 4).