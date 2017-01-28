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Источник: "Локомотив" достиг договоренности о подписании контракта с Фарфаном

Спорт
28 января, 15:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС
Последним клубом перуанского футболиста была "Аль-Джазира" из ОАЭ
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Джефферсон Фарфан

Джефферсон Фарфан

© EPA/Paolo Aguilar

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" достиг договоренности о подписании контракта с перуанским полузащитником Джефферсоном Фарфаном. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к клубу.

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"Фарфан прошел медосмотр в клинике в одной из европейский стран и теперь едет в расположение "Локомотива" для подписания контракта. Это произойдет не сегодня, но уже есть договоренность о подписании. В ближайшие дни должны объявить официально", - сказал источник.

Ранее "Локомотив" на своей странице в социальной сети Twitter опубликовал видео, где показано, как на игровую клубную футболку наносится восьмой номер. По словам источника, именно под этим номером будет выступать Фарфан. В ПСВ, "Шальке" и "Аль-Джазире" перуанский нападающий играл под 17-м номером, однако в "Локомотиве" данный номер занят защитником Тарасом Михаликом.

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Комментариев клуба и представителей 32-летнего игрока получить пока не удалось.

Фарфан выступал за перуанский клуб "Альянса Лима" (77 матчей, 28 мячей), голландский ПСВ (118, 57), с которым четыре раза выиграл чемпионат страны, "Шальке" (170, 39), с которым завоевал Кубок и Суперкубок Германии. В немецком клубе тогда также работал нынешний спортивный директор "Локомотива" Эрик Штоффельсхаус. Последним клубом игрока была "Аль-Джазира" из ОАЭ (12, 4).

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