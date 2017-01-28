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Футболист Мбакогу вернулся в "Карпи" из аренды в "Крыльях Советов"

Спорт
28 января, 15:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС
Всего 24-летний нигериец провел за российскую команду восемь матчей в различных турнирах
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МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба "Карпи" Джерри Мбакогу, выступавший на правах аренды за российские "Крылья Советов", вернулся в итальянскую команду. Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.

"Это решение было принято по обоюдному согласию, - говорится в сообщении. - Футбольный клуб "Крылья Советов" благодарит Джерри Мбакогу за работу и желает ему успешного продолжения спортивной карьеры".

Мбакогу выступал за "Крылья Советов" с августа 2016 года. Всего 24-летний нигериец провел за российскую команду восемь матчей в различных турнирах, не отметившись результативными действиями.

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