Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Зубков: скелетонист Третьяков является фаворитом чемпионата мира

Спорт
28 января, 15:52 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Иван Пучков
В субботу россиянин завоевал золото на этапе Кубка мира в немецком Кенигзее
Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Третьяков

Александр Третьяков

© EPA/KERSTIN JOENSSON

МОСКВА, 28 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Российский скелетонист Александр Третьяков на достойном уровне отработал этап Кубка мира в немецком Кенигзее и будет фаворитом чемпионата мира. Таким мнением с ТАСС поделился президент Федерации бобслея России Александр Зубков.

Смотрите также
Александр Третьяков
Российский скелетонист Третьяков занял первое место на этапе КМ в Германии

Третьяков в субботу занял первое место на этапе Кубка мира по скелетону, который прошел в немецком Кенигзее.

"Мы готовимся к чемпионату мира, и Кубок мира - это контрольная тренировка, и Александр отработал ее на достойном уровне. Мы смотрели и за соперниками, уверен, что на чемпионате мира самыми опасными будут спортсмены из Германии, Латвии и Южной Кореи. Всегда говорил, что Третьяков является самым опасным соперником для остальных и фаворитом чемпионата мира, а как будет - покажет гонка, а она будет тяжелой", - сказал Зубков.

Следующий этап Кубка мира пройдет в австрийском Игльсе 3 февраля.

Чемпионат мира по бобслею и скелетону 2017 года должен был пройти в Сочи, однако в декабре международная федерация приняла решение перенести соревнования в немецкий Кенигзее на фоне допингового скандала.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
Серена Уильямс
17
Серена Уильямс в седьмой раз в карьере выиграла Australian Open
Евгения Медведева с золотой медалью чемпионата Европы по фигурному катанию 2017 года
10
На вершине мира: Медведева выиграла чемпионат Европы с двумя мировыми рекордами
6
ЖХЛ представила календарь на 2017 год с хоккеистками чемпионата
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Минске скончался народный артист Белоруссии Александр Тиханович
2
В Москве сотрудники ДПС задержали автомобиль Мары Багдасарян за нарушение ПДД
3
Женщина с ребенком получили травмы, упав на рельсы в московском метро
4
РФ готова принять сотрудников украинской самолетостроительной компании "Антонов"
5
"Московский метрополитен": женщина и ребенок сами упали на рельсы на станции "Молодежная"
6
В Петербурге прошел митинг против передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ
7
В интернете появилось видео ДТП на Кутузовском проспекте
Темы дня
Реклама