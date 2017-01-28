Зубков: скелетонист Третьяков является фаворитом чемпионата мира

Хоккеист "Филадельфии" Мэйсон подарил мальчику новую вратарскую форму взамен украденнойСпорт 28 января, 16:25
Саночница Демченко считает, что трасса ЧМ в Инсбруке ей не подходитСпорт 28 января, 16:11
Зубков: скелетонист Третьяков является фаворитом чемпионата мираСпорт 28 января, 15:52
Старых выиграла гонку преследования на чемпионате Европы по биатлонуСпорт 28 января, 15:32
Источник: "Локомотив" достиг договоренности о подписании контракта с ФарфаномСпорт 28 января, 15:29
Иванова считает, что причины ее неудачи на ЧМ не связаны с качеством санейСпорт 28 января, 15:27
Пирс и Континен победили братьев Брайанов в финале Australian OpenСпорт 28 января, 15:18
Боксера Барроса не допустили до титульного боя из-за гепатитаСпорт 28 января, 15:15
Тренеры сборной России пока не могут понять причины неудачи саночницы Ивановой на ЧМСпорт 28 января, 15:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Российский скелетонист Александр Третьяков на достойном уровне отработал этап Кубка мира в немецком Кенигзее и будет фаворитом чемпионата мира. Таким мнением с ТАСС поделился президент Федерации бобслея России Александр Зубков.
Третьяков в субботу занял первое место на этапе Кубка мира по скелетону, который прошел в немецком Кенигзее.
"Мы готовимся к чемпионату мира, и Кубок мира - это контрольная тренировка, и Александр отработал ее на достойном уровне. Мы смотрели и за соперниками, уверен, что на чемпионате мира самыми опасными будут спортсмены из Германии, Латвии и Южной Кореи. Всегда говорил, что Третьяков является самым опасным соперником для остальных и фаворитом чемпионата мира, а как будет - покажет гонка, а она будет тяжелой", - сказал Зубков.
Следующий этап Кубка мира пройдет в австрийском Игльсе 3 февраля.
Чемпионат мира по бобслею и скелетону 2017 года должен был пройти в Сочи, однако в декабре международная федерация приняла решение перенести соревнования в немецкий Кенигзее на фоне допингового скандала.