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Саночница Демченко считает, что трасса ЧМ в Инсбруке ей не подходит

Спорт
28 января, 16:11 UTC+3 ИНСБРУК корр. ТАСС, Альберт Стародубцев
Россиянка, занявшая на ЧМ 13-е место, заявила, что эта трасса слишком медленная
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Виктория Демченко (справа)

Виктория Демченко (справа)

© EPA/Valda Kalnina

ИНСБРУК /Австрия/, 28 января. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская саночница Виктория Демченко объяснила результат на чемпионате мира в австрийском Инсбруке тем, что местная трасса не позволяет ей реализовать свои лучшие качества. Такое мнение она высказала ТАСС.

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Демченко, дочь главного тренера сборной России по санному спорту Альберта Демченко, в субботу заняла 13-е место. В первом заезде она показала девятый результат, во втором - 12-й.

"Эта трасса слишком медленная для меня, - заметила Демченко. - Она достаточно короткая, и нет возможности разогнаться. Первый заезд у меня более-менее получился, а вторым я полностью недовольна".

Осенью при подготовке к сезону Демченко получила травму кисти, из-за которой смогла начать выступать на этапах Кубка мира только в январе. "У меня рука уже зажила, поэтому причины моего не очень удачного выступления кроются не в прошлых болячках", - подчеркнула собеседница ТАСС.

На чемпионате мира 2016 года в немецком Кенигзее Демченко заняла десятое место.

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