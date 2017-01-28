Хоккеист "Филадельфии" Мэйсон подарил мальчику новую вратарскую форму взамен украденной

Хоккеист "Филадельфии" Мэйсон подарил мальчику новую вратарскую форму взамен украденнойСпорт 28 января, 16:25
Саночница Демченко считает, что трасса ЧМ в Инсбруке ей не подходитСпорт 28 января, 16:11
Зубков: скелетонист Третьяков является фаворитом чемпионата мираСпорт 28 января, 15:52
Старых выиграла гонку преследования на чемпионате Европы по биатлонуСпорт 28 января, 15:32
Источник: "Локомотив" достиг договоренности о подписании контракта с ФарфаномСпорт 28 января, 15:29
Иванова считает, что причины ее неудачи на ЧМ не связаны с качеством санейСпорт 28 января, 15:27
Пирс и Континен победили братьев Брайанов в финале Australian OpenСпорт 28 января, 15:18
Боксера Барроса не допустили до титульного боя из-за гепатитаСпорт 28 января, 15:15
Тренеры сборной России пока не могут понять причины неудачи саночницы Ивановой на ЧМСпорт 28 января, 15:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Стив Мэйсон подарил новую форму мальчику, у которого была украдена вратарская экипировка. Об этом сообщает телеканал TSN.
Юного голкипера зовут Джейк Меттис, он выступает за юниорскую команду "Бельвиль Буллз". 23 января он попал в аварию вместе со своим отцом, в результате которой была украдена его вратарская форма. Поскольку экипировка стоит немалых средств, родители мальчика решили воспользоваться помощью общественности и создали специальный банковский счет, на который все желающие могли отправлять деньги. Как только Мэйсон узнал об этой истории, он связался с семьей мальчика и предложил полностью возместить всю украденную экипировку.
Отмечается, что новую форму Меттис сможет получить 4 февраля.
Мэйсон выступает за "Филадельфию" с 2013 года.